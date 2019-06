VIDEO. Een no-look-pass, een poortje en 53ste hattrick: de weergaloze partij van Cristiano Ronaldo TV

06 juni 2019

17u38

Bron: Sportbible 0 Nations League Champions League, Premier League, La Liga, Serie A, EK of WK. Cristiano Ronaldo schittert in elke competitie of toernooi. Met zijn 53ste (!) hattrick bracht hij Portugal gisteravond in de finale van de Nations League. Zag u trouwens ook zijn blinde bal naar João Félix in de eerste helft?

Bal controleren, kijken en afgeven. Zo heeft iedereen die ooit voetbalde het meegekregen. Tenzij je natuurlijk Cristiano Ronaldo heet. De Portugees illustreerde gisteren tegen Zwitserland zijn niveau met een hemelse no-look-pass. ‘CR7' legde een lange bal monddood en speelde die daarna zonder te kijken door naar João Félix. De weergaloze steekbal door de lucht leverde Portugal een één-op-één-kans met Yann Sommer op. Helaas kon Félix de kans niet verzilveren.

⚡️ Skill of the Day goes to hat-trick hero Cristiano Ronaldo for this outrageous no-look through ball! 👀⚽️#NationsLeague | @HisenseSports pic.twitter.com/aTsHECpxos UEFA Nations League(@ UEFAEURO) link

Verder was er ook een moment waarop Ronaldo rechtsachter Mbabu hoorndol draaide. De Zwitser - nochtans bezig aan een goeie partij - werd eerst uitgekapt en daarna heerlijk voor schut gezet met een ‘panna’. Jammer genoeg was er bij Portugal niemand gevolgd voor de voorzet.

But definitely Cristiano Ronaldo ain’t the old one here. #Ronaldo pic.twitter.com/zzmB1y2JP4 Capitanoo Osama(@ CapitanooOsama) link

Het waren een flitsen van de show die Ronaldo later in de wedstrijd zou opvoeren. Met een 53ste hattrick bracht de aanvaller van Juventus zijn land naar de finale van de UEFA Nations League. Hij opende in de halve finale tegen Zwitserland de score met een vrije trap vanop 25 meter. In de laatste twee minuten vond Ronaldo nog twee keer het net (3-1). Hattrick 53 uit zijn carrière en tevens zijn zevende in het shirt van Portugal. De voetbalwereld keek toe en kon alleen maar applaudiseren. Bondscoach Fernando Santos vond zelfs geen woorden meer om Ronaldo’s prestatie te beschrijven.

“Ik heb al zoveel superlatieven gebruikt om Ronaldo te beschrijven, maar ik vind er tegenwoordig geen meer om dat te blijven doen. Ik coachte hem al in 2003 bij de beloften en had toen al door tot wat hij in staat zou zijn. Er bestaan geniale schilderijen en sculpturen. Ronaldo is een geniale voetballer. Hij maakte nog maar eens het verschil voor ons.”

Lof van vriend en vijand

Ook de Zwitserse kapitein, Granit Xhaka, had mooie woorden voor de vijfvoudige Gouden Bal-winnaar. “We speelden goed. Ik ben trots op het team. Er was vandaag slechts één verschil tussen Zwitserland en Portugal: Cristiano Ronaldo. Hij is de beste speler ter wereld.”

“Voor ons is het dagelijkse kost”, sprak Bernardo Silva over zijn landgenoot. “Cristiano presteert al heel lang op zo’n hoog niveau. Niemand kijkt nog op als hij scoort met een vrije trap of dergelijke. Ook een hattrick is zeker niet nieuw voor hem. In elke ploeg is hij van goudwaarde.”

53 - Cristiano Ronaldo's hat-trick against Switzerland was his 7th for Portugal and his 53rd for club and country. Ridiculous. pic.twitter.com/xkmewmQsut OptaJoe(@ OptaJoe) link

Absolute kroon

De 34-jarige scoorde in de Primeira Liga, de Premier League, La Liga, de Serie A, de Champions League, het WK, het EK, de Wereldbeker voor Clubs en nu ook in de Nations League. Dat is een goal in elke competitie waarin hij aantreedt. Onder andere Steven Gerrard, Didier Drogba, Zinédine Zidane, Lionel Messi en Andrés Iniesta deden het eerder. Al proefden zij nooit van de Nations League. Ook op dat vlak doet Ronaldo dus weer iets beter dan de rest.

Cristiano Ronaldo has scored in:



✅ Euro 2004

✅ World Cup 2006

✅ Euro 2008

✅ World Cup 2010

✅ Euro 2012

✅ World Cup 2014

✅ Euro 2016

✅ Confederations Cup 2017

✅ World Cup 2018

✅ Nations League 2019



BIG. GAME. PLAYER. #NationsLeague pic.twitter.com/OKK74Y77qS Football Tweet(@ Football__Tweet) link

