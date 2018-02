VIDEO: Duitse club voelt zich bekocht: speler lijkt in ultiem slot zijn club de zege te bezorgen, maar daar beslist de ref anders over Mike De Beck

06 februari 2018

16u59

Bron: Berliner Morgenpost 0 Buitenlands Voetbal Consternatie in de Duitse tweede klasse. Daar stond Union Berlin in de extra tijd op het punt om de zege in de wacht te slepen totdat Tobias Reichel het welletjes vond. De scheidsrechter floot de wedstrijd af en net na het fluitsignaal schoot Steven Skrzybski de 1-2 tegen de netten. De spelers van Union Berlin waren uiteraard in alle staten omdat de late treffer niet telde. Dat de Duitse club nu al acht wedstrijden niet kon winnen, maakt het er niet bepaald beter op.

Net een seconde te laat dus. Skrzybski leek in het ultieme slot zijn ploeg eindelijk nog eens de zege te bezorgen, het moest de eerste overwinning sinds 4 november 2017 zijn, maar daar besloot de scheidsrechter anders over. Terwijl Union Berlin een laatste aanval in elkaar knutselde, floot ref Reichel de wedstrijd af. Net nadat de bal dan toch in het net lag, bestormden de spelers van Union Berlin de scheidsrechter.

"Dit is extreem bitter", vertelde Skrzybski achteraf. "De scheidsrechter had hier 'fingerspitzengefühl' moeten hebben." Met een punt schiet Union Berlin niet al te veel op in de Duitse tweede klasse. Het verzamelde 28 punten en staat nu op een tiende plek.