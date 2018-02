VIDEO: Droomdebuut voor Michy Batshuayi bij Dortmund: twee goals en een assist XC/KTH

02 februari 2018

22u25 115 Buitenlands Voetbal Zo begint Batsman. Eerste match voor Borussia Dortmund, meteen in de basis tegen hekkensluiter FC Köln (2-3 winst), meteen twee goals en een assist. Droomstart.

Da's een binnenkomer. 35 minuten had Batshuayi nodig om een eerste keerte juichen bij zijn nieuwe club. Een typische spitsengoal. Afhaken in de klein rechthoek, stilstaan en koelbloedig afwerken op een voorzet van Toljan. Het vingertje zwaaide richting zijn nieuwe ploegmaat. Dankbaar. Die had al het werk gedaan. Op slag van rust verdubbelde Batshuayi de score, maar de vlag ging de lucht in. Hij stond nipt offside.

Ziezo, nu weet Duitsland ook wie @mbatshuayi is! ⚽ pic.twitter.com/6fsfG4CIzr Play Sports(@ playsports) link

Schürrle zonderde hem na de pauze alleen voor Horn af, maar die pareerde zijn poging. Amper twee minuten na de gelijkmaker maakte Batshuayi die misser goed. Goeie ren, harde uithaal vanuit een scherpe hoek. Geen een zonder twee. Debuut op dat moment helemaal geslaagd. Wat een heerlijke, ouderwetse match. Op en neer, een middenveld dat vaak werd overgeslagen en Köln dat niet voetbalde als een rode lantaarn. Alleen doelman Burki was echt ondermaats. Boter op het hoofd bij de eerste goal, bibberend bij de tweede. Dortmund kan een nieuwe keeper gebruiken.

FC koln vs Dortmund - batshuayi 1-2 pic.twitter.com/SmOYvKYo2R ♚ South East Aboki(@ Socold2) link

Bij de 2-2 ging Batshuayi niet helemaal vrijuit. Op de corner liet hij zijn man even los: Hector profiteede . Belgische spitsen in de eigen zestien, zie ook Lukaku: zelden een succes. Voor zijn passje voor de winner van Schürrle kreeg hij een assist achter zijn naam, al had zijn ploegmaat nog een hele weg af te leggen (2-3). Met zijn tienen hield Dortmund in het slot stand. Batshuayi plofte op het veld met krampen. Alles gegeven. Helemaal leeg, maar de zege smaakte zoet. Hij is de eerste speler sinds voorganger Pierre-Emerick Aubameyang die bij zijn debuut twee of meer keer kan scoren. Zo kom je binnen bij je nieuwe club. Vertrouwen voelen doet veel met een speler. Batsman heeft weer vleugels.

Wat we durven nu al durven voorspellen: Chelsea-trainer Antonio Conte, die niet in hem geloofde omdat hij niet uitvoerde wat hij vroeg, krijgt maandag op zijn persconferentie een vraag over zijn uitgeleende spits. Zo gaat dat in Engeland als een speler elders meteen presteert - zie destijds Lukaku, zie destijds De Bruyne. Er is een reden waarom Chelsea hem uitgeleend heeft zonder optie. Ze houden er rekening mee dat de opvolger van Conte komende zomer wel eens potentieel zou kunnen zien in Batshuayi. Hij heeft nog vijf maanden om zich te bewijzen in Duitsland.

Michy Batshuayi couldn’t bring what Antonio Conte asked from him - remember his emphasis on ‘tactics’ when he talked about him.



Batsman’s 1st game for Dortmund:



⏱90 mins

⚽️2 goals 🦇🦇

🅰️1 assist

🥅4 shots on target

🚩3 offsides

〰️81,8% pass %

🚑cramps pic.twitter.com/ccZ2liUdlc Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

