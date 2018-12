VIDEO. Dolle taferelen in MLS, waar Atlanta voor meer dan 70.000 fans allereerste titel uit clubgeschiedenis verovert MH

09 december 2018

09u24

Bron: Belga 1 Buitenlands Voetbal Atlanta heeft in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) de eerste titel uit de clubgeschiedenis veroverd. Het team van coach Gerardo 'Tata' Martino haalde het voor meer dan 70.000 fans in het Mercedes Benz Stadium in de finale van de play-offs met 2-0 van Portland.

A feeling we will NEVER forget 🙌#UniteAndConquer pic.twitter.com/lfd8gpnagY Atlanta United FC(@ ATLUTD) link

De Venezolaan Josef Martinez (39.), recent nog verkozen tot beste MLS-speler van het seizoen, opende even voor halfweg de score. Na de koffie tekende Franco Escobar (54.) voor de 2-0, meteen de eindstand. "We hebben de titel beet, maar ook de manier waarop we die veroverden was knap", reageerde Martino, die eerder Barcelona en de Argentijnse nationale ploeg coachte en even terug al zijn vertrek bij Atlanta had aangekondigd. "Dat is in mijn ogen het belangrijkste. Er is geen mooiere manier om de club te verlaten.”

Atlanta was na het reguliere seizoen op de tweede plaats geëindigd in de Eastern Conference. Portland finishte in het westen als vijfde. Aangezien Atlanta beter presteerde in het reguliere seizoen, was de club gastheer voor de finale.

The Atlanta sports curse has been broken 🏆



(via @ATLUTD)pic.twitter.com/xs9KDdMrZU Bleacher Report(@ BleacherReport) link

Take a bow Atlanta 👏💯



In only their second year of existence Atlanta United have won the #MLSCup. pic.twitter.com/2HVYl8g6lM FOX Soccer(@ FOXSoccer) link

CONQUERED. pic.twitter.com/g9ymcGRlyl Atlanta United FC(@ ATLUTD) link

This is what it means to Atlanta 🙌



Homegrowns lead the ATL chant pic.twitter.com/HFBV1L0zyn Atlanta United FC(@ ATLUTD) link

Atlanta, you deserve this! #MLSCup pic.twitter.com/ZZj31viW69 Atlanta United FC(@ ATLUTD) link

Victory showers 🍾 pic.twitter.com/QzAA9obIbq Atlanta United FC(@ ATLUTD) link

Undeniable. Unforgettable.

A season for the history books.



United We Conquered 🏆 pic.twitter.com/XLIDyUnVoF Atlanta United FC(@ ATLUTD) link

.@MBStadium VIBES 🙌 pic.twitter.com/NQ0Zxhb2WN Atlanta United FC(@ ATLUTD) link