VIDEO. Doelpunt vieren gaat pijnlijk de mist in Redactie

09 maart 2019

14u50 0

De Braziliaanse spits Anderson Lopes zal zijn recente doelpunt in de Japanse competitie nog wel even blijven herinneren. De voetballer wilde na zijn goal gaan vieren bij de supporters. Hij sprong daarom over de reclameborden, maar daarachter bleek de grond plots een heel stuk lager te liggen. Lopes bleef even geblesseerd liggen, maar kon nadien met hulp van zijn ploegmaats weer opstaan.