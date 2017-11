VIDEO: Dochter bondscoach Marokko wil WK-kwalificatie vieren, maar wordt genadeloos in elkaar gemept Glenn Van Snick

Bron: The Sun 0 The Sun Buitenlands Voetbal Marokko plaatste zich vorige zaterdag ten koste van Ivoorkust voor het WK in Rusland. Vreugde alom, maar die was echter van korte duur. Toen de dochter van bondscoach Herve Renard de spelerstunnel inliep om mee te vieren, kreeg ze immers enkele rake klappen te verduren.

Marokko nam vrijdag in Abidjan met 0-2-cijfers vlot de maat van 'les Éléphants' - meteen ook de laatste wedstrijd van Marc Wilmots bij Ivoorkust. De bezoekers gingen dan ook meteen aan het vieren, zo ook Candide Renard, de dochter van bondscoach Herve. De jonge dame van vooraan de twintig probeerde haar vader in de spelerstunnel te ontmoeten, maar daar werd op een agressieve wijze een stokje voorgestoken.

Door wie exact is (nog) niet geweten. De ene bron stelt dat de bewakingsagenten rake klappen begonnen uit de delen, terwijl anderen beweren dat het enkele Ivoriaanse fans waren die genadeloos toesloegen. Maar één ding staat vast: de jonkvrouw werd flink aangepakt. Gelukkig konden enkele verzorgers haar in het tumult op een brancard leggen en in veiligheid brengen.

Instagram Candide Renard

Vader Herve Renard - drie jaar geleden nog aan de slag bij Ivoorkust - reageerde alvast witheet van woede. "Ik snap echt niet hoe mensen zich zo tegenover mijn dochter kunnen gedragen. Met alles wat ik al voor Ivoorkust heb gedaan, is dit niet te vatten." Een ooggetuige noemde het voorval "schokkend om te zien", en was blij dat de hulpdiensten haar snel konden bevrijden uit de netelige situatie. Welke kwetsuren Candide net opliep is niet geweten, maar ze zou op dit moment goed herstellen.

HONTEUX !!! Candide Renard, la fille de Hervé Renard, agressée par des ivoiriens ! 😡😡 On espère une sanction de la FIFA pic.twitter.com/mXyysecbCY Mountakhab 🦁(@ FootMarocain_) link

AFP Herve Renard (L) en Marc Wilmots.