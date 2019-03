VIDEO. De Memphis-show: Depay leidt Oranje naar ruime zege tegen Wit-Rusland Redactie

21 maart 2019

22u49

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal De kwalificatiereeks voor het EK in 2020 is voor Oranje zonder problemen begonnen. Al na 50 seconden was het duidelijk dat de eerste wedstrijd tegen Wit-Rusland geen onoverkomelijke problemen zou opleveren. Depay was met twee goals en één assist de grote man. Het werd 4-0.

Na minder dan één minuut stond Nederland al op voorsprong. De terugspeelbal van Igor Shitov was te traag en Memphis Depay was scherp: 1-0. Buitenkantje voet.

GOAL | Wat een droomstart voor Nederland. Depay profiteert van een blunder achteraan bij Wit-Rusland en trapt Oranje op voorsprong! 😁



1️⃣-0️⃣ #NEDWRU 🇳🇱 🇧🇾 pic.twitter.com/ynpEOhY66p Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Toen na twintig minuten nummer twee achter Shitov lag, ging de Kuip er eens goed voor zitten. De voorzet van Denzel Dumfries werd door Memphis gecontroleerd en opzij gelegd. Georginio Wijnaldum schoot vervolgens onberispelijk raak: 2-0.

De ruime voorsprong, zo snel al in de wedstrijd, zorgde overigens niet voor een galavoorstelling. Oranje toonde zich nog weleens slordig. Maar echte problemen veroorzaakten de Wit-Russen niet in Rotterdam.

Na rust keerde Marten de Roon niet meer terug. De middenvelder van Atalanta Bergamo had een gele kaart geïncasseerd en bondscoach Ronald Koeman bracht Davy Pröpper binnen de lijnen. Wijnaldum verdiende al snel een penalty die door Memphis vakkundig werd binnengeschoten. Koeman bracht Quincy Promes voor linkerspits Ryan Babel, later kwam ook Kenny Tete nog voor Denzel Dumfries. Voor Tete eindigde het duel al vrijwel direct na zijn invalbeurt. De rechtsback van Olympique Lyon liep een spierblessure op en kon gaan douchen.

GOAL | Depay trapt zijn tweede van de avond vanop de stip binnen! 💪



3️⃣-0️⃣ #NEDWRU 🇳🇱 🇧🇾 pic.twitter.com/7n2A0lse6I Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Oranje ging met tien man verder en Promes werd van linkerspits de nieuwe rechtsback, een positie waar hij ook bij Sevilla weleens acteert. Voor de wedstrijd maakte het allemaal niet zo gek veel uit. Oranje won makkelijk, in de 86ste minuut vijzelde aanvoerder Virgil van Dijk, op aangeven van Memphis, de score zelfs nog wat op. Dat Tete geen optie meer is om Leroy Sané aan banden te leggen zondag in de Arena, is wel meteen duidelijk.

Het zijn zorgen voor later. Koeman zag Oranje niet excelleren, maar wel eenvoudig winnen. Een scenario waar hij meteen voor tekent, zondag tegen de Duitsers.