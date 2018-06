VIDEO: De geboorte van een nieuw Braziliaans supertalent, 17-jarig goudhaantje zet zich in illuster rijtje met Neymar en Pelé DMM

22u57 0 Buitenlands Voetbal In tegenstelling tot de Europese competities is de Braziliaanse Serie A op dit moment volop aan de gang. Op de tiende speeldag haalde Santos met 5-2 in eigen huis stevig uit tegen Vitoria. Op zich niets speciaals, behalve wanneer een 17-jarig goudhaantje in negen minuten tijd voor een hattrick tekent.

Rodrygo is de naam. 17 lentes en 145 dagen jong en stilaan klaar om zich in een illuster rijtje van Santos-legendes te voetballen. De piepjonge aanvaller is in navolging van Pelé, Robinho en Neymar op jeugdige leeftijd voor de leeuwen gegooid bij de Braziliaanse club uit São Paulo en bevestigt meteen.

Het rastalent maakte al een goeie indruk, maar tegen Vitoria bewees hij over meer dan een gewone portie voetbaltalent te beschikken. Rodrygo zette z'n team - met 12 punten uit 9 wedstrijden allesbehalve als aan een goed seizoen bezig - met een hattrick in de eerste helft op weg naar een ruime zege. Rodrygo's feestje begon in de 22ste minuut met een simpele binnentikker. Vier minuten later zorgde de 17-jarige met een flukse dribbel voor de 2-0 om dan nog eens vijf minuten later de 3-0 binnen te duwen.

Rodrygo just scored a 9-minute hattrick for Santos. And he's 17. Someone get Barca on the phone... pic.twitter.com/6IrdyMNQRE Kambi Thandi(@ chikayne) link

Een zuivere hattrick in negen minuten tijd, maar er is meer. Rodrygo is met zijn 17 jaar en 145 dagen ruim anderhalf jaar jonger dan Neymar toen die zijn eerste hattrick voor de Braziliaanse traditieclub scoorde. De huidige vedette van PSG slaagde pas als 18-jarige in zijn opzet. Het vervolg van Neymars carrière is intussen gekend. Via een transfer naar Barcelona ging het voor een recordbedrag naar de Franse hoofdstad. Ook voor zijn mogelijke opvolger liggen de topclubs al op de loer. Barcelona zelf heeft de voorbije maanden al nadrukkelijk zijn interesse laten blijken voor het nieuwe supertalent aan het Braziliaanse voetbalfirmanent. Als dat maar goed komt.

First professional hat-trick for Santos:



RODRYGO GOES: 17 years and 145 days



Neymar: 18 years, 9 months and 17 days



Gabigol: 21 years, 8 months and 11 days pic.twitter.com/6KUC6mX1WB André Noruega(@ AndreOstgaard) link

