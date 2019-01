VIDEO. Cristiano Ronaldo accepteert schikking in fraudezaak: bijna negentien miljoen euro boete en celstraf van bijna twee jaar (die hij niet moet uitzitten) TLB

22 januari 2019

11u15

Bron: VTM Nieuws 2 Buitenlands Voetbal Cristiano Ronaldo heeft zich vanmorgen aangeboden bij de rechtbank in Madrid. De Portugees van Juventus accepteerde er een schikking in zijn zaak over belastingfraude die dateert uit de tijd dat hij voor Real Madrid voetbalde. Ronaldo moet een fiscale boete van 18,8 miljoen euro betalen en hij kreeg een gevangenisstraf van net geen twee jaar. Maar die zal Ronaldo niet effectief moeten uitzitten.

De advocaten van Ronaldo hadden verzocht om vandaag een videoconferentie te houden maar dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen. De Portugese superster, die gisteravond nog speelde met Juventus en een strafschop miste, moest deze voormiddag dus aanwezig zijn in de rechtbank van Madrid.

Ronaldo werd eerder schuldig bevonden aan het ontduiken van belastingen uit inkomsten van beeldrechten toen hij nog bij Real Madrid speelde. De fraude gebeurde via schimmige vennootschappen op de Maagdeneilanden en in Ierland.

De verdediging van ‘CR7' sloot met de Spaanse fiscus een deal waardoor Ronaldo een boete van 18,8 miljoen euro betaalt en twee jaar cel krijgt. Wie in Spanje nog geen eerdere veroordeling heeft, hoeft bij gevangenisstraffen tot twee jaar niet achter de tralies. In theorie riskeerde Ronaldo een boete van 28 miljoen euro en 3,5 jaar cel. Vandaag ging de Portugees de schikking dus in hoogsteigen persoon accepteren in de Spaanse hoofdstad.

De 33-jarige Ronaldo heeft daarnaast nog andere juridische katten te geselen. In oktober 2018 werd in de VS een onderzoek heropend nadat een voormalig Amerikaans model hem beschuldigde van verkrachting in een hotelkamer in Las Vegas in 2009. Die beschuldiging ontkent de Portugees met klem.

Heel wat andere voetbalsterren kwamen net als Ronaldo in de problemen met de fiscus. Zo ging Lionel Messi in 2016 akkoord met een boete van 2 miljoen euro en 21 maanden cel wegens gesjoemel met belastingen.

De aankomst van ‘CR7':

Y llegaba al juicio Cristiano Ronaldo, en una furgoneta y acompañado por su pareja Georgina Rodríguez. 📹 @jfelixdiaz pic.twitter.com/NIrwTEoTxS MARCA(@ marca) link

Cristiano Ronaldo llega a la Audiencia Provincial de Madrid pic.twitter.com/4k0HVwx5Lk EFE Deportes(@ EFEdeportes) link

Así ha llegado Cristiano Ronaldo a la Audiencia Provincial. De la mano de Georgina, firmando autógrafos y sonriente: “Estoy perfecto” pic.twitter.com/zandMqqMGm Rubén Cañizares(@ Ruben_Canizares) link