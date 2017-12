VIDEO: 'Comedy Capers' op WK voor clubs: Boussoufa maakt de 2-0 en ziet die drie minuten later afgekeurd door videoref waarop Real Madrid Al Jazira toch wipt Mike De Beck

19u53 8 REUTERS Boussoufa maakt de 2-0, maar minuten later werd die treffer afgekeurd. Buitenlands Voetbal Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Real Madrid heeft zich dan toch geplaatst voor de finale voor het WK voor clubs. Al Jazira stond op een moment zelfs even 2-0 voor, ook al greep de videoref minuten na de treffer van Mbark Boussoufa in. Geen goal dus waarop de 'Koninklijke', met een nieuw record voor Cristiano Ronaldo, dan toch over Al Jazira wipte: 1-2. De ingevallen Gareth Bale was de verlosser.

Al Jazira so close to getting a second right at the start of the second half. Offside by a fraction

Eén man die alle aandacht naar zich toe trok in de beginfase. Niet Cristiano Ronaldo, wel Ali Khaseif. Wie zegt u? De doelman van Al Jazira ontpopte zich tot de held van de club uit Abu Dhabi. Ronaldo, Benzema, Modric. Allemaal zaten ze met de handen in het haar. Khaseif verkeerde in een begenadigde dag en hield de ene bal na de andere met prima parades uit zijn doelvlak. Met de paal en de lat als zijn bondgenoten. Als het dan toch eens raak was voor de 'Koninklijke' schoot de Braziliaanse ref Sandro Ricci ter hulp. Tot twee keer toe keurde de scheidsrechter van dienst een treffer van Real Madrid af. Eerst na een duwfout van Ronaldo, nadien met hulp van de videoref nadat Benzema buitenspel stond in de fase van de rake kopbal van Casemiro.

Het mocht een wonder heten dat de nul op het bord bleef. Mbark Boussoufa (wie kent hem niet meer?) probeerde daar wel iets tegenover te zetten, maar stond er vaak moederziel alleen voor. In minuut 41 vond Boussoufa in Romarinho dan toch een aanspeelpunt. De Braziliaan bedankte en krulde de 1-0 voorbij Keylor Navas. Al Jazira op voorsprong, een (nog niet eens zo klein) mirakel. In die eerste helft tekende Real Madrid voor maar liefst achttien doelpogingen, acht keer pakte Khaseif uit met een redding. De winnaar van de Champions League die sneuvelt in de halve finale, het zal toch niet?

Videoref weer beslissend

Ondertussen schreven ze bij Al Jazira vlijtig verder aan het volgende hoofdstuk van het mirakel. De Real-defensie werd in de luren gelegd door Mabkhout die niet zelfzuchtig was en de 2-0 op een dienblad aanbood voor Boussoufa. Ref Ricci liet de treffer ook doorgaan, maar 'Bous' stond wel degelijk buitenspel. Dat had ook de videoref gezien. Zo'n drie minuten later werd de treffer dan toch afgekeurd. Ongezien.

REUTERS Boussoufa juicht, maar tevergeefs.

Nieuw record voor Ronaldo

De belegering van Real Madrid ging verder en de vijfmansdefensie van de thuisploeg moest het dan zonder hun talisman doen. Uitblinker Khaseif moest geblesseerd naar de kant. En jawel, minuten later stond het 1-1. Zijn vervanger Al Senaani moest zich omdraaien op het schot van Cristiano Ronaldo. Zijn zesde treffer op het WK voor clubs en daarmee is de Portugees alleen recordhouder. Voor Lionel Messi, Luis Suárez en Cesar Delgado (5). Karim Benzema trof nog twee keer het doelhout waarop Zinedine Zidane het welletjes vond. De T1 bracht Gareth Bale tussen de lijnen en die maakte meteen het verschil. Met nog negen minuten op de klok klaarde de Welshman dan toch de klus. Real Madrid krijgt nu in de finale het Braziliaanse Gremio voorgeschoteld.

Cristiano Ronaldo is now the all-time FIFA Club World Cup top-scorer, surpassing Lionel Messi, Luis Suárez and Cesar Delgado (5).

