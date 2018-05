VIDEO: City eert zijn kampioenen met projecties over de hele wereld en daar zijn ook drie Belgische steden bij DMM

09 mei 2018

08u51 0

De vijfde landstitel uit de clubgeschiedenis is al even binnen voor Manchester City. Om de spelers en staf te bedanken kwamen de 'Citizens' met een wel heel origineel idee op de proppen. Op diverse locaties ter wereld zorgden projecties in de thuisbasis van elke speler voor een leuke felicitatie.

Zo sierde Vincent Kompany het flatgebouw waarin hij opgroeide in Brussel en was Kevin De Bruyne terug te vinden op de tribune van zijn jeugdclub in Drongen. Naast de twee landgenoten ook nog een derde City-projectie in België. Eliaquim Mangala, Fransman, verhuisde op 5-jarige leeftijd naar Namen. Zijn beeltenis was te zien in Lustin nabij Profondeville.

Ook de andere spelers werden ergens rond hun thuisbasis geprojecteerd. Het resultaat is een leuk filmpje van Engeland tot Ivoorkust en van Oekraïne tot Brazilië.

Home town heroes 🏆 #mancity pic.twitter.com/1oYKAD69HY Manchester City(@ ManCity) link

Toujours je représente. Merci pour ce magnifique cadeau. 👊🏾 #Brussels #BX #Belgium #RDC #ManCity #Anderlecht #LaFamilia Een foto die is geplaatst door null (@vincentkompany) op 07 mei 2018 om 14:26 CEST