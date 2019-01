VIDEO. Chelsea en scorende Hazard na strafschoppenreeks voorbij Tottenham naar League Cup-finale tegen Man City XC

24 januari 2019

Chelsea heeft zich geplaatst voor de finale van de League Cup. The Blues rekenden na strafschoppen af met stadsgenoot Tottenham. Eden Hazard tekende daarnaast voor de 2-1. In de finale neemt Chelsea het op tegen Manchester City.

Drie Belgen aan de aftrap in deze terugmatch (de heenwedstrijd eindigde op 1-0 in het voordeel van de Spurs) van de halve finale van de League Cup: Eden Hazard, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. En die laatste moest al na enkele minuten serieus ingrijpen. Pedro haalde de trekker over, Alderweireld stond op de juiste plek om de 1-0 te voorkomen.

Twintig minuten later stond de 1-0 wél op het bord. Na een hoekschop kwam het leer in de voeten van N’golo Kanté terecht, waarna de Fransman met een gelukje de openingstreffer tussen de benen van Moussa Sissoko en Paulo Gazzaniga knalde.

Tottenham had het moeilijk. En nog in de eerste helft kwamen de Spurs hélemaal in de problemen. Hazard kreeg te veel ruimte, koud kunstje voor de Rode Duivel om de 2-0 tegen de touwen te duwen. Leuke goal.

De Spurs zagen voor rust af, maar kwamen al vroeg in de tweede helft tot leven. Fernando Llorente troefde David Luiz af en scoorde knap met het hoofd: 2-1. Meteen ook de stand na negentig minuten. Aangezien de doelpunten buitenshuis niet tellen, kregen we penalty’s.

En in die strafschoppenreeks trok Chelsea aan het langste eind - Eric Dier en Lucas Moura misten hun elfmeter. Op 24 februari treffen Hazard en co Manchester City in de finale van de League Cup.

