VIDEO. Brazilië huilt om overleden voetballertjes Redactie

15 februari 2019

07u42 0

In het legendarische Maracanã-stadion zijn tijdens de voetbalderby tussen Flamengo en Fluminese de overleden jeugdspelertjes van Flamengo herdacht. De spelertjes kwamen vorige week vrijdag om bij een brand in de slaapzaal van hun trainingscomplex. Voor de herdenkingen verzamelden zo’n 45.000 supporters in het stadion. Ze lieten witte ballonnen op en toonden vlaggen met de namen van de spelertjes.