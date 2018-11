VIDEO. “Boca, we zullen jullie vermoorden!”: River Plate-fans schoppen varken en katapulteren het metershoog de lucht in YP

27 november 2018

18u07

Bron: Belga, El Confidencial 0 Buitenlands Voetbal De gebeurtenissen rond de terugmatch van de finale van de Copa Libertadores blijven de gemoederen beroeren. Nu zijn er ook beelden opgedoken van fans van River Plate die luid juichend een varken, getooid in de kleuren van rivaal Boca Juniors, op vreselijke wijze mishandelen.

De return stond normaal gezien afgelopen zaterdag op de planning, maar op weg van het spelershotel naar El Monumental werd de spelersbus van Boca zwaar onder vuur genomen door aanhangers van River Plate. De bus werd bekogeld met stenen en andere zware projectielen, waardoor bijna alle ruiten sneuvelden. Vervolgens zouden de spelers volgens meerdere Zuid-Amerikaanse media blootgesteld zijn aan door de politie gebruikt traangas, wat voor braakneigingen en andere irritaties zorgde bij de Boca-spelers. Meerdere spelers moesten naar het ziekenhuis, zo had aanvoerder Pablo Perez glassplinters in zijn oog.

En in de rand gebeurde er nog veel meer. Zo was er eerder al in een zowel hallucinant als triest filmpje te zien hoe een volwassen fan van River een gordel met vuurwerk rond de middel van een klein meisje aanbrengt en nieuwe beelden (die helemaal onderaan dit artikel te bekijken zijn, red) onthullen taferelen die op z'n minst even erg zijn. Daarop is te zien hoe een groep fans van River Plate op het moment dat de rellen losbarstten een varkentje schopten, sloegen en zelfs metershoog de lucht in katapulteerden. De reden kan gezocht worden in het feit dat de fans van River Plate refereren aan die van Boca Juniors als varkens, maar goedpraten doet dat de feiten allerminst. “Boca, we zullen jullie vermoorden!”, werd er op de koop toe ook nog gezongen volgens lokale media.

De spelers van Boca, die zwaar onder de indruk waren van wat er zich allemaal had voltrokken, verklaarden zaterdag dat ze niet meer in staat waren om te spelen en uiteindelijk besliste de Conmebol om de wedstrijd 24 uur uit te stellen. Boca vroeg echter om de partij op te schorten, omdat de club vond dat er niet in “gelijkwaardige omstandigheden” gespeeld kon worden. De Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie ging akkoord en stelde het duel uit tot een nader te bepalen datum. Uiteindelijk werd beslist dat de match zal worden afgewerkt op 8 of 9 december en, belangrijker nog: dat ze niet in Argentinië zal worden afgewerkt.

De twee rivalen staan voor het eerst tegenover mekaar in de finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De eerste Superclasico eindigde twee weken geleden in La Bombonera op een 2-2 gelijkspel. Sindsdien heeft de voetbalgekte in de Argentijnse hoofdstad zijn kookpunt bereikt.

Bekijk hieronder de gruwelijke beelden:

I was able to scrape the deleted video of River Plate supporters trampling and throwing [what looks like an already dead] pig. It's my understanding that River fans refer to Boca Juniors as "pigs". Just baffling.



Warning: Some may find this video explicit/disturbing pic.twitter.com/y5ziFHFR7g Jay W. Riddle(@ jay_riddle) link