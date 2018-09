VIDEO. 'Belgische' Kroaten Santini, Kalinic en Mitrovic maken geen te beste beurt tegen Spanje. 'La Roja' veegt WK-finalist compleet van de mat TLB

11 september 2018

22u39

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal De Nations League is het WK niet. Dat weten de Kroaten nu ook. De vicewereldkampioen kreeg in Elche een pak voor de broek van Spanje: 6-0. De mannen van Luis Enrique bewezen dat er leven is na Andrés Iniesta.

Zoals verwacht kreeg Anderlecht-spits Ivan Santini, net als Lovre Kalinic (AA Gent) en Matej Mitrovic (Club Brugge), zijn kans vanaf de aftrap. En de aanvaller viel op in het matchbegin. Eerst met een geniepige slag in het gezicht van Real-verdediger Nacho - die leverde hem geel op - en niet veel toen de spits een prima kans van dichtbij via de knie van De Gea naast het Spaanse doel werkte.

De Kroaten waren de betere ploeg, maar de goal viel aan de overkant. Op aangeven van Carvajal troefde Saúl in de lucht Mitrovic af, Kalinic was kansloos. Dat was de Buffalo net voorbij het halfuur ook op een pegel van Asensio en nog een minuutje later lag ook de 3-0 tegen de netten. Een plaatsbal van - opnieuw - Asensio viel via de rug van Kalinic in doel.

Luis Enrique gaf enkele frisse namen, zoals Gaya, Rodrigo (beiden Valencia) en Ceballos (Real Madrid), een kans en de Spanjaarden voetbalden fris. Veel positiewissels, lopende mensen en de technische suprematie van La Roja maakten dat de Kroaten maar weinig plezier beleefden aan hun eerste match in de Nations League.

Na de pauze zorgde Rodrigo al snel voor de 4-0 en met een buffelstoot maakte Ramos de manita compleet. Maar ook daar bleef het niet bij. Thiago en Isco deden bij momenten wat ze willen en de stilist van Real legde na een heerlijke heupzwaai de zware 6-0-eindcijfers vast. Geen Mandzukic meer, geen Subasic meer en de zwaarste nederlaag ooit: na de WK-euforie staan de Kroaten weer met hun voeten op de grond.

De goals:

GOAL | Prachtige teamgoal van Spanje: Saul Niguez is de afwerker! 🇪🇸🔥#SPACRO 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/GBGZj5Fyog Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

BOEM | Marco Asensio is genadeloos in de afwerking! 🚀#SPACRO 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/PLiioPBXHK Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

ASENSIIOOOOOOO | Tweede beauty van Asensio en boeken toe! 😍#SPACRO 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/f2VJQZ3OFV Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Kroatië krijgt een pak slaag in Elche. Rodrigo met de 4-0! 👀#SPACRO 4️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/qQJnuQHzPD Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAAAL | Una manita: 5-0! 👋🇪🇸#SPACRO 5️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/B5y1Qu8WTw Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOLAZO | Isco met de zesde voor Spanje! 😍👏#SPACRO 6️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/wkh91yH8vE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Ivan Rakitic speelt vanavond zijn 100ste interland! 👏🇭🇷#SPACRO pic.twitter.com/IyNYX5gbv7 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link