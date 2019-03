VIDEO. Belgen goed bij schot in China: Carrasco bezorgt Dalian Yifang punt met knappe plaatsbal TLB

03 maart 2019

#HENvDAL 破门破门破门!!!!!!!!!!!!!!!!!GOOOOOOOOOOLLLL CARRASCO !!!!!!!!!!!! L'égalisation dans les arrêts de jeux sur une frappe entre les jambes défenseurs. Buitenlands Voetbal Dalian Yifang heeft zondag op de eerste speeldag van de Chinese Super League 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij Henan Jianye. Yannick Carrasco scoorde in de extra tijd de gelijkmaker voor Dalian Yifang.

Dourado (26.) leek Henan Jianye lange tijd de volle buit te bezorgen, tot Carrasco in minuut 91 toesloeg. De Rode Duivel plaatste de bal van net buiten de zestien in de hoek. Dalian Yifang begint zijn seizoen dus met een punt, waarmee het in de middenmoot van de stand hangt.

Vrijdag trof ook Marouane Fellaini bij zijn debuut in China raak. De middenvelder scoorde voor Shandong Luneng het enige doelpunt in de 1-0-zege tegen Beijing Renhe.