VIDEO. Belgen goed bij schot in China: Carrasco bezorgt Dalian Yifang punt met knappe plaatsbal TLB

03 maart 2019

13u02 0 #HENvDAL 破门破门破门!!!!!!!!!!!!!!!!!GOOOOOOOOOOLLLL CARRASCO !!!!!!!!!!!! L'égalisation dans les arrêts de jeux sur une frappe entre les jambes défenseurs. pic.twitter.com/CoA5qj2vsx Seb66 笨笨(@ seb_perpignan) link

Net als Marouane Fellaini is ook Yannick Carrasco met een treffer aan de seizoen begonnen in de Chinese Super League. De winger scoorde voor zijn ploeg Dalian Yifang in minuut 90 de 1-1 tegen Henan Jianye en legde zo meteen de eindstand vast. De Rode Duivel kwam op de rand van de zestien in balbezit, legde het leer goed voor zijn rechter en plaatste de gelijkmaker dan keurig in de verste hoek.