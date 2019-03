VIDEO. Belg in Engeland scoort met gewéldige uithaal vanaf zijn eigen helft TLB

14 maart 2019

07u50 0

Als onze landgenoten zich laten opmerken over het Kanaal, dan doen ze dat meestal in de Premier League. Maar ook in de Engelse vierde klasse, de zogenaamde League Two, gebeurt het soms. De Belgische Marokkaan Ilias Chair eiste deze week immers de aandacht op tijdens een match tussen Stevenage en Swindon Town. Chair, ex-Lierse en momenteel door tweedeklasser Queens Park Rangers uitgeleend aan Stevenage, besliste de partij door in minuut 95 de 2-0 te scoren met een geweldige uithaal vanaf zijn eigen helft. De 21-jarige middenvelder had zo dus een stevig - en vooral mooi - aandeel in de eerste competitiezege van Stevenage in vijf jaar tegen Swindon.

Rode Duivels

Chair heeft de Belgische én Marokkaanse nationaliteit. Op dit moment komt hij uit voor de Marokkaanse U23. “Maar natuurlijk is het een droom om ooit het truitje van de Rode Duivels te dragen”, zei hij eerder. “Als ik echt de keuze moet maken, dan zal ik mijn hart volgen. Ik zal met de mensen uit mijn omgeving praten, luisteren naar wat zij willen, en dan de knoop doorhakken. Ik ken Mehdi Carcela goed en hij vertelde me dat het echt een verschrikkelijk moeilijke keuze was voor hem. Ik weet dus wat me te wachten staat, maar laat ons niet op de feiten vooruitlopen.”