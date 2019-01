VIDEO. Axel Witsel pikt andermaal doelpuntje mee in ruime zege van Dortmund tegen Hannover, Gladbach wint ook zonder Thorgan Hazard TLB

26 januari 2019

17u20 0 Borussia Dortmund BVB BVB 5 einde 1 H96 H96 Hannover 96 Buitenlands Voetbal Leider Borussia Dortmund heeft in de Duitse Bundeslige makkelijk met 5-1 gewonnen van Hannover 96. Dortmund kwam nooit in de problemen tegen de voorlaatste in de stand, Witsel smukte de zege op met een beauty. Koen Casteels beleefde met Wolfsburg een minder aangename namiddag en moest zich, ondanks een puike prestatie, driemaal omdraaien tegen Bayer Leverkusen (0-3). Bij Gladbach, dat met 2-0 won, ontbrak Thorgan Hazard door een blessure.

Het duurde tot de 21stee minuut vooraleer de Borussen een versnelling hoger schakelden en aanspraak maakten op de voorsprong: Marco Reus ontbond zijn duivels en trof de paal. Even later deed Achraf Hakimi wat Reus verzaakte te doen en stond het 1-0. Nog voor de pauze kon Raphael Guerreiro ei zo na verdubbelen, maar zijn schot werd gered door doelman Michael Esser. In de 60e minuut haalde Reus zijn gram op aangeven van Hakimi, twee minuten later deed Mario Götze de netten een derde maal trillen. En nog was de honger van Borussia niet gestild: enkele minuten later werd de Hannover-defensie alweer op een hoopje gespeeld en schoot Raphael Guerreiro van dichtbij simpel de 4-0 binnen. De eerredder van de bezoekers in het slot was slechts een voetnoot, in tegenstelling tot de goal van Axel Witsel, die zijn tweede competitietreffer vanop ruime afstand in de linkse hoek binnen trapte.

In Wolfsburg troffen de bezoekers al na vijf minuten de lat via Karim Bellarabi, wiens schot twintig minuten later de paal zou scheren. Twee minuten voor rust liet William zijn tegenstander struikelen in de zestien en wees de scheidsrechter naar de stip. Kai Havertz plaatste de bal buiten het bereik van Koen Casteels, die even later de 0-2 voorkwam met een fraaie save op een schot van Bellarabi. Ook na rust toonde Casteels zich de sterkste op een poging van Leon Bailey, al moest hij zich op het uur wel gewonnen geven op een vlam van dichtbij van Kevin Volland. Wolfsburg antwoordde vrijwel meteen met de aansluitingstreffer, maar die werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd voor buitenspel. In het slot bekroonde Bayer Leverkusen zijn uitstekende match nog met de 0-3. In de stand nadert Leverkusen, negende, Wolfsburg tot op één punt.

De hoogtepunten uit het Signal Iduna Park:

GOOAAL | Achraf Hakimi brengt de Borussen enig mooi op voorsprong! 💥🇲🇦



🇩🇪 #BVBH96 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/fpT4i57GBb Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOAAL | Hakimi en Reus straffen het gestuntel van Hannover genadeloos af! 😍#BVBH96 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/1YtLWArr3b Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

MACHINE | @BVB is helemaal los nu: 3-0 via Mario Götze! 💥#BVBH96 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/3PXh2vF09Z Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

😱 | Drie goals in zes minuten tijd en zo staat het al 4-0 voor @BVB! 💪#BVBH96 4️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/EBbtDUa4Zm Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Hannover redt de eer met een lucky goal! 🙏



🇩🇪 #BVBH96 4️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/pb86cO2oQN Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

😍 | @AxelWitsel28 bekroont zijn sterke match met een heerlijke goal! 💪



🇩🇪#BVBH96 5️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/d0J7zg8sdA Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

De hoogtepunten uit de match van Gladbach:

GOOAAL | Oscar Wendt breekt dan toch de ban voor Gladbach! 👏



🇩🇪 #BMGFCA 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/BRkvgubcdn Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

BOEM | Patrick Herrmann houdt met deze fraaie knal de drie punten thuis voor Gladbach! 💣



🇩🇪 #BMGFCA 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/44nlAP6e1H Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link