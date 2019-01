VIDEO. 39-jarige keeper stopt strafschop van Cristiano Ronaldo, maar Juventus wint toch eenvoudig van rode lantaarn Chievo TLB

21 januari 2019

22u55

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal De Italiaanse regerende landskampioen en competitieleider Juventus heeft op de twintigste speeldag in de Italiaanse Serie A met 3-0 gewonnen van rode lantaarn Chievo.

Bij de rust stond Juve al 2-0 voor na treffers van Douglas Costa (13.) en Emre Can (45.), Daniele Rugani zette in de 84e minuut met een rake kopbal de 3-0 eindstand op het bord. Cristiano Ronaldo viel op met een gemiste strafschop na 53 minuten. Stefano Sorrentino, de 39-jarige keeper van de bezoekers, koos de goede hoek. Bij de bezoekers speelde de Marokkaanse Belg Sofian Kiyine de hele wedstrijd. De 21-jarige middenvelder is in België geboren, maar komt voor de Marokkaanse jeugdselecties uit.

In de stand staat Juventus met 56 punten autoritair aan de leiding, voor Napoli (47) en Inter (40). Chievo bengelt helemaal onderin met amper acht punten.

De hoogtepunten van de partij:

GOAL | Douglas Costa opent op knappe wijze de score voor Juventus! 👌



🇮🇹 #JuveChievo 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/WaaRkdAQsr Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAAAL | Emre Can verdubbelt de voorsprong voor de Oude Dame! 💥



🇮🇹 #JuveChievo 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/vvhXF6aOr1 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

WOW | De 39-jarige Stefano Sorentino pakt de penalty van @Cristiano! 😳



🇮🇹 #JuveChievo 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/8Rq2TGEAkM Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Daniele Rugani maakt er simpel 3-0 van en boeken toe voor Chievo! 👋



🇮🇹 #JuveChievo 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/xJcQAce5pz Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link