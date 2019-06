Vicevoorzitter Barça: “Neymar wil terugkeren, maar er is nog geen contact geweest” Redactie

27 juni 2019

16u10 0 Buitenlands voetbal De kans dat Neymar komend seizoen opnieuw het shirt van FC Barcelona draagt, lijkt weer wat groter. Tijdens een persconferentie bevestigde de vicevoorzitter van Barça, Jordi Cardoner, dat de 27-jarige Braziliaan vragende partij is om weer in Camp Nou te voetballen. Tegelijk verzekerde hij dat er (nog) geen contact is geweest met de speler of zijn club PSG.

Hieronder enkele knappe acties van Neymar in het shirt van PSG:

“Ja, het lijkt correct dat Neymar heeft verklaard dat hij wil terugkeren. Maar binnen de directieraad is daar nog niet over gesproken. Ik hoor in de wandelgangen dat we hem al gecontracteerd zouden hebben. Maar de waarheid is dat er nog geen enkel contact is geweest. Het dossier ligt niet op de tafel van het directiecomité”, verklaarde Jordi Cardoner, die eraan toevoegde niet verbaasd te zijn dat Neymar hoopt op een terugkeer naar Catalonië. “Dat is voor mij geen verrassing. Het is in het verleden nog gebeurd met spelers zoals Cesc (Fabregas) en Piqué.”

Volgens Cardoner vindt momenteel een doorlichting van de kern van Barcelona plaats. “We zijn aan het bekijken met welke spelers we verder willen en op wie we niet meer rekenen volgend jaar. Spelers aantrekken is momenteel niet aan de orde. Zeker niet die speler (Neymar) met wie er geen contact is geweest.”