Vertonghen veroordeelt racistische ‘idioten’: “Het is niet enkel een probleem in Engeland. Ook in België, Nederland, overal” Kristof Terreur in Engeland

23 december 2019

12u45

Bron: HLNinEngeland 2 Buitenlands voetbal Het was de reactie zoals je die van een leider verwacht. Een strenge veroordeling. Jan Vertonghen, die zelf een multi-culturele vriendenkring heeft, reageerde vol afschuw op het vermeend racistisch incident tijdens Tottenham-Chelsea. “Ik kan die idioten niet begrijpen”, zei de Rode Duivel. “Maar racisme is niet enkel een probleem hier in Engeland. Ook in België, Nederland, overal.”

Zelf had hij niets gehoord of gezien. Hij stond te ver van het incident met Antonio Rüdiger af. De donkere verdediger van Chelsea stak in de tweede helft de handen onder de oksels, gesticulerend dat hij de oerwoudgeluiden wel had gehoord. Hij maakte er meteen zijn aanvoerder attent op, die de ref inlichtte. Tottenham en de autoriteiten zoeken met videobeelden nog naarstig naar de daders en bewijzen, maar dat weerhield Vertonghen niet om een sterk standpunt in te nemen.

“Als dat echt gebeurd is, is het een schande”, zei onze landgenoot. “Ik kan er niet bij dat mensen nog altijd zo denken of ooit zo hebben kunnen denken. Het is een kleine minderheid, maar het is zo fout. Ik kan het écht niet begrijpen. Ik heb er geen woorden voor. Als een van hun spelers, of een van onze spelers erdoor is aangedaan, dan verontschuldig ik me in de naam van Tottenham. Het is een kleine minderheid, maar we kunnen ons niet vereenzelvigen met hen. Dat is niet Spurs.”

Vertonghen speelde in de jeugd van Germinal Beerschot met ploegmaats van multi-culturele afkomst. Zelfde bij Ajax. Hij groeide ermee op en omarmde hen. Ex-Rode Duivel Moussa Dembéle, zijn beste vriend, heeft Malinese roots en is moslim. Yama Sharifi, een andere kameraad, werd geboren in Afghanistan. Eerder dan op hun achtergrond en komaf beoordeelt hij mensen op hun individuele kwaliteiten. Vertonghen denkt niet in hokjes of in groepen.

“Ik weet niet of het erger is geworden. Ik zie nog altijd overal racisme. Het is niet anders in de landen waar ik gespeeld heb. Ik heb Engeland altijd gezien als een land dat verder stond wat betreft een multi-culturele samenleving. Dat is waarom ik van Londen hou, dat is waarom ik van het Verenigd Koninkrijk hou. Dit is geen probleem in Londen of Engeland alleen.”

“Ik weet niet hoe je die idioten erop kunt wijzen dat hun manier van denken helemaal verkeerd is. Dit is een opportuniteit voor de juiste mensen om op te staan en streng te reageren. Niet alleen in dit land. Ook in België, Nederland en andere voetbalnaties. Het is een kans om een sterk standpunt in te nemen. In Engeland ageren ze doorgaans streng, maar misschien mogen ze nog harder optreden. Buiten het Verenigd Koninkrijk is er ook nog werk. En dan spreek ik over de UEFA en andere federaties. Ze kunnen beter.”