Versneld afscheid van WK 2014-helden moet vel van Duits bondscoach Löw redden: alle hoop op de turbogeneratie Bart Fieremans

21 november 2018

09u25 0 Buitenlands Voetbal Dat 2018 maar snel over is voor de Mannschaft. De 2-2 tegen Oranje en de Nations League-degradatie past bij het horrorjaar. Toch overleeft coach Löw. Met een lastig offer weliswaar: de oudgedienden die hem in 2014 de wereldtitel schonken, ruimen versneld plaats voor de ‘turbogeneratie’.

‘Waarom verving Löw de jonge avonturiers?’ De kop in de ‘Frankfurter Allgemeine’ na Duitsland-Nederland klonk als een verwijt. Het spel van de Mannschaft liep zo goed met de aanvallende youngsters Timo Werner (22), Serge Gnabry (23) en Leroy Sané (22). Pas ná hun vervanging slikte de Mannschaft nog twee late tegengoals. En zo eindigde de Nations League voor Duitsland met een zoveelste afknapper, nadat de degradatie al eerder vaststond. Duitsland rateert zo al zijn doelen in 2018: na de WK-flop ook een anticlimax in de Nations League.

