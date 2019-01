Verrassing in Italië: Scorende Timothy Castagne kegelt Juventus uit de Coppa DMM

30 januari 2019

22u50 0 Buitenlands Voetbal Verrassing van formaat in Italië. Het Atalanta van Rode Duivel Timothy Castagne wipt in de kwartfinales titelverdediger Juventus met 3-0. Castagne zelf scoorde de 1-0. Voor Juventus is het de eerste nederlaag van het seizoen tegen een Italiaanse ploeg.

Het Stadion Atleti Azzurri d’Italia van Atalanta Bergamo liep vanavond vol voor de komst van Juventus in de kwartfinale van de Coppa Italia. Timothy Castagne, oog in oog met Cristiano Ronaldo. Na een moeilijkere periode is de Rode Duivel weer helemaal terug bij de club uit Bergamo. Hij blikte in onze krant al met vertrouwen vooruit naar de clash met de Oude Dame. “Juventus heeft al vier jaar op rij de beker gewonnen én ze hebben dit seizoen ook nog niet verloren in Italië. Eind december hielden we ze in de competitie wel op een 2-2-gelijkspel in eigen huis. We geloven dat het kan.”

En dat geloof werd na een half uur wedstrijd bevestigd. Het was Castagne zelf die kon profiteren van zwak verdedigen bij Juventus. De ex-speler van Racing Genk die vorig weekend ook al in de competitie scoorde tegen AS Roma zette goed druk, veroverde de bal en ging vanop de rand van de zestien zijn kans. De bal verdween mooi in het hoekje en Juve-doelman Szczesny had geen kans: 1-0.

Nauwelijks twee minuten later ging Juventus al tegen het canvas. Duvan Zapata deed wat hij de laatste tijd met de ogen dicht doet: scoren. Een vijfde opeenvolgende bekerwinst zag er plots wel heel benard uit voor Juventus. De Oude Dame liet enkele namen aan de kant, maar met Cristiano Ronaldo stond de belangrijkse man wel 90 minuten op het veld. Ook Paulo Dybala stond tussen de lijnen. Het was dus niet zo dat Atalanta het tegen een B-elftal moest opnemen.

Integendeel, Juve-coach Allegri gooide er na de pauze Pjanic, Diego Costa en Joao Cancelo op om het tij te keren, maar dat lukte niet. Juventus kwam in de hele partij maar tot één schot op doel. Tot overmaat van ramp scoorde Duvan Zapata in de slotfase nog de 3-0. Met de nederlaag moet Juventus een kruis maken over zijn bekerambities. De club uit Turijn is wel nog actief in de Champions League én ongeslagen in de Serie A. Al zal dat Castagne en co worst wezen, zij nemen het in de halve finale van de Coppa Italia op tegen Fiorentina.