Vermoedelijke klokkenluider ‘John’ van Football Leaks opgepakt in Boedapest LPB

17 januari 2019

17u50

Bron: anp 1

Een 30-jarige Portugees is woensdagavond in de Hongaarse hoofdstad Boedapest opgepakt op verdenking van onder meer chantage en het schenden van de privacy. Volgens de Portugese omroep RPT gaat het om Rui Pinto, alias ‘John’. De man zou Portugese voetbalclubs hebben gehackt en de gegevens hebben gepubliceerd op de klokkenluiderswebsite Football Leaks.

RPT meldt dat de man de hoofdverdachte is in de zaak van het hacken van de Portugese topclubs Benfica, Sporting Lissabon en FC Porto. De verdachte zou onder meer spelerscontracten, plannen van clubs en mailgesprekken hebben gestolen en openbaar gemaakt. Volgens de Portugese media nam de man via zijn advocaat contact op met de Portugese clubs en probeerde hij ze te chanteren. Hij zou de documenten niet openbaar maken als de clubs hem een flinke som geld zouden betalen.