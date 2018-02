Vermaelen steekt de loftrompet over ploegmakker Messi en wikt en weegt met Hazard: "Volgens mij weet Lionel zelf niet hoe speciaal hij is" GVS

16 februari 2018

17u46

Bron: Daily Mail 1 Buitenlands Voetbal Dinsdag keert Thomas Vermaelen met Barcelona terug naar Londen. In de zestiende finales van de Champions League kruist de ex-verdediger van Arsenal de degens met Chelsea. Het ideale moment voor de Britse krant 'The Daily Mail' om de gewezen ster van de Premier League voor de microfoon te halen . Een verhaal over de magie van Messi en de kunst van het verdedigen bij de ' Blaugrana.'

Vermaelen is verlost van zijn licht kwaaltje. Drie weken geleden viel de verdediger uit met een hamstringblessure, maar onze landgenoot wordt dinsdag terug in de basis verwacht voor de kraker op Stamford Bridge. De Rode Duivel gaat op zoek naar een goede uitgangspositie om het klusje op 14 maart in de eigen arena af te maken. En Barcelona rekent daarvoor - alweer eens - op goochelaar Lionel Messi. Onze landgenoot steekt dan ook de loftrompet over de Argentijn.

"Wat mij het meest verbaast is dat hij élke dag tovert", steekt Vermaelen zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Toen ik hier aankwam dacht ik dat hij zich zou opsparen voor de matchen, maar ook op training doet hij 'het' dag in dag uit. Het is ongelofelijk. Als je denkt dat hij de ene kant opgaat, zet hij je toch nog op het verkeerde been. Hij is simpelweg bijzonder moeilijk te stoppen. Bovendien kan je hem maar moeilijk afleiden met een duwtje of smerige overtreding. Puur talent en altijd met zijn job bezig. Volgens mij weet hij zelf niet hoe speciaal hij is."

50 meter

Maar dinsdag loopt er aan de overzijde nog een andere magiër rondt: Eden Hazard. Wie zit er in een betere positie dan Vermaelen om beide toppers zij aan zij voor de spiegel te halen? "Er zijn zeker overeenkomsten. Ze zijn vrij klein en hebben een laag zwaartepunt zodat ze enorm snel om hun as draaien. Bovendien schudden ze alle twee de ene verrassing na de andere uit hun schoenen. Het is moeilijk om Eden op dezelfde hoogte te zetten als de Argentijn, maar dat Hazard bij de top van de wereld behoort, staat als een paal boven water."

Vermaelen kwam ook terug op de defensieve vaardigheden waarover een verdediger van de Blaugrana moet beschikken. Voor de buitenwereld lijkt de opdracht immers poepsimpel: in het merendeel van de partij is de bal in de rangen van Barça. Wachten en enkele keren gepast tussenkomen lijkt niet de meest lastige taak. "Maar velen begrijpen de kunst van het verdedigen bij Barcelona niet. Net omdat we zoveel aanvallen en voortdurend op het veld van de tegenstander spelen, zitten wij als verdedigers met 50 meter ruimte in onze rug. Makkelijk is dat allerminst. Bovendien moeten we telkens zien uit te voetballen. Soms is het eenvoudiger om de bal naar voor te schoppen, maar dat past niet in ons DNA."

Ook in Londen zal Barcelona de bal opeisen terwijl Chelsea geduldig op een kwieke tegenaanval wacht. En op die schaarse momenten wordt het reikhalzend uitkijken naar een tweestrijd: Eden Hazard versus Thomas Vermaelen.