Vermaelen plaatst zich met Barcelona voor achtste finales Copa del Rey - Gillet belangrijk voor Olympiakos

Bron: Belga 0 EPA Buitenlands Voetbal Barcelona heeft zich verzekerd van zijn plaatsje in de achtste finales van de Copa del Rey. Met Thomas Vermaelen centraal in de defensie won een B-elftal van Barça de terugwedstrijd tegen derdeklasser Murcia met forfaitcijfers

Barcelona stond al met een been in de volgende ronde na de 0-3 zege uit de heenronde. In Camp Nou klaarden de Catalanen de klus zonder sterkhouders Lionel Messi, Luis Suarez, Andres Iniesta, Samuel Umtiti en Jordi Alba. In afwezigheid van de Barça-sterren zorgden Paco Alcacer (16.), Gerard Piqué (56.), Aleix Vidal (60.), Denis Suarez (74.) en invaller José Arnaiz voor de doelpunten. Vermaelen maakte voor de tweede wedstrijd op rij de partij vol bij de Spaanse competitieleider.

In de Franse Ligue 1 ging AS Monaco op de vijftiende speeldag met 1-0 onderuit op veld van Nantes. Lucas Lima scoorde in de blessuretijd. Bij de thuisploeg voetbalde Yassine El Ghanassy de eerste helft mee. Youri Tielemans kwam niet in actie bij de Monegasken, de Rode Duivel is de rest van 2017 out met een knieblessure. Guingamp-Montpellier eindigde op 0-0. Isaac Mbenza werd op het uur ingebracht, maar kon niet meer scoren voor Montpellier.

Na een 1-1 gelijkspel op het veld van tweedeklasser Kissamikos stoot Olympiacos door naar de zestiende finales van de Griekse bekercompetitie. Met een slimme kopbal gaf Guillaume Gillet de assist voor de openingstreffer van Uros Djurdjevic (30.). De gelijkmaker viel na de pauze. Behalve Gillet maakte ook Björn Engels en oude bekende Mehdi Carcela (ex-Standard) de match vol voor Olympiacos, dat zich met 7 op 9 in groep 5 verzekert van groepswinst en een ticket voor de zestiende finales. Silvio Proto en Vadis Odjijdja-Ofoe kwamen niet in actie.

Hakan Bilgic wist zich met Sivasspor te plaatsen voor de achtste finales van de Turkse beker na een 2-1 zege tegen derdeklasser Bucaspor. Bij Sivasspor maakte ook Gohi Bi Cyriac (ex-Standard en -Anderlecht) het laatste halfuur vol.

In de Cypriotische competitie won APOEL Nicosia de inhaalwedstrijd van de openingsspeeldag op het veld van Armis Aradippou met 0-4. Igor De Camargo, die in de 71e minuut tussen de lijnen kwam, legde de eindstand vast in de slotminuten. APOEL is derde in de het klassement.

