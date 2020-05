Vermaelen en Iniesta trappen balletje naar elkaar: ook Vissel Kobe herstart groepstrainingen Redactie

25 mei 2020

Thomas Vermaelen en Andrés Iniesta trappen opnieuw een balletje naar elkaar. Vissel Kobe hervatte vandaag de eerste groepstraining in twee maanden. De Japanse eersteklasser testte bij aanvang de temperatuur van alle spelers, waarna de selectie in vier groepen werd ingedeeld die niet met elkaar in contact mochten komen. Op vrijdag 29 mei maakt de J.League (de Japanse eerste klasse, red.) de herwerkte kalender bekend. In Japan was het nieuwe seizoen net gestart - er was nog maar één speeldag gespeeld - toen de coronacrisis ook daar de sportwereld teisterde.