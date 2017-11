Verlengt Buffon zijn carrière? “Ik ben een soldaat van Juventus en Italië, ik kan niet zomaar deserteren” FDZ en VDVJ

23u52 5 AFP Buitenlands Voetbal Verrassing op het Gran Gala del Calcio. Verkozen tot Speler van het Jaar, gaf Gianluigi Buffon (39) een opmerkelijk interview. “Ik ben een soldaat van Juventus en Italië, ik kan niet zomaar deserteren.” Met andere woorden: verlengt de doelman zijn carrière?

Tot tranen toe bewogen: Buffon kondigde na de interland tegen Zweden begin deze maand aan dat hij zou stoppen als international. Te ontgoocheld omdat Italië zich niet kon kwalificeren voor het WK in Rusland. Afscheid van een icoon. “Ik besloot om een pauze te pakken”, zei Buffon in Milaan. “Ik heb een bepaalde leeftijd. Maar ik ben een soldaat van Juventus en Italië. Ik kan niet zomaar deserteren of stoppen.”

Waarmee Buffon een opening liet om zijn carrière toch nog met een jaartje te verlengen. Eerder kondigde Buffon aan dat hij op het einde van dit seizoen zelfs definitief zou zetten achter zijn carrière. “Maar zelfs als ik zestig ben en ze bellen me, zal ik antwoorden.”

AFP

