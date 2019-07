Verdediger van Sevilla trapt Liverpool-youngster van het veld in oefenmatch: “Dit is een schande” AB

22 juli 2019

10u45

Bron: Daily Mail 0 Buitenlands voetbal Een bikkelharde oefenmatch. Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen Sevilla en Liverpool in de Verenigde Staten ging het er wel erg stevig aan toe. Beide teams zochten de limieten op. En Sevilla-verdediger Joris Gnagnon ging er helemaal over.

Met nog een kwartier te spelen en een 1-1-tussenstand zette de 18-jarige Yasser Larouci een aanval op namens Liverpool. Met een flukse versnelling was de Algerijnse Fransman Franco Vázquez te snel af. Maar wat er vervolgens gebeurde, hoort niet thuis op een voetbalveld. Joris Gnagnon (22) schopte zijn jonge landgenoot genadeloos onderuit. Naar verluid was Sevilla gefrustreerd omdat Liverpool eerder geweigerd had de bal buiten te tikken toen er een Sevilla-speler geblesseerd op het veld bleef liggen. Larouci moest het ontgelden en verliet het veld uiteindelijk op een brancard. Vandaag moet hij naar het ziekenhuis om een scan te laten nemen van zijn rechterbeen. Volgens coach Jürgen Klopp zou de schade meevallen.

“Wanneer dat gebeurt met een jonge voetballer die goed aan de voorbereiding begon... Dat is niet fijn om te zien. Hopelijk valt het mee”, vertelde Virgil van Dijk achteraf. James Milner reageerde scherp. “Als je een fout wil maken, trek hem dan aan het shirt. Een jonge speler zo raken aan de knie is een schande.”

Absolutely dreadful this. pic.twitter.com/4AhlXOrpnh Anfield HQ(@ AnfieldHQ) link

Joris Gnagnon excuseert zich

Gnagnon excuseerde zich intussen via Twitter. “Ik wil me verontschuldigen aan de club Liverpool, de familie van de speler en de supporters. Het was een afschuwelijke actie van mij. Dat hoort niet op een voetbalveld. Mijn gedachten gaan uit naar de speler en zijn familie.”

Origi scoort, maar Sevilla wint

De wedstrijd zelf eindigde op 2-1. Rode Duivel Divock Origi scoorde de enige Engelse goal. Sevilla opende de score via Nolito. Net voor rust trapte Origi van dichtbij raak na een hoekschop. Alejandro Pozo bezorgde het tienkoppige Andalusische team alsnog de zege in de laatste minuut. Origi werd bij de rust naar de kant gehaald. Simon Mignolet verdedigde het Liverpool-doel in de tweede helft.