Verandert Barcelona vanaf 2018 de naam van het mythische Camp Nou? DMM

18u30 5 AP Buitenlands Voetbal Met iets meer dan 99.000 zitplaatsen heeft het grote Camp Nou al jaren de Barcelona-fans begeesterd. Maar het stadion waarin Rivaldo, Ronaldinho, Messi en co. hun kunstjes opvoeren zou wel eens gauw aan een naamsverandering kunnen toe zijn.

Barcelona wil de naam van het mythische voetbalstadion graag verkopen, want de Catalaanse voetbalclub heeft dringend extra inkomsten nodig. Niet in de eerste plaats om Camp Nou zelf een serieuze update te geven. Het enorme stadion is dit jaar 60 jaar oud en renovatie is hoognodig. Volgend jaar starten de werken waarbij een nieuw dak, extra vip-faciliteiten en grote videoschermen geplaatst worden.



Die renovatie kost Barça een flinke smak geld (ruim 500 miljoen euro). Volgens 'El Mundo Deportivo' denkt FC Barcelona daarom aan een naamsverandering van zijn stadion. Door de stadionnaam open te stellen voor sponsors hoopt de club tussen de 200 en 300 miljoen euro extra inkomsten aan te boren. Begin 2018 moet de nieuwe naam bekend zijn.

Photo News

EPA