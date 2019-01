Veel kinderen dromen ervan om het veld te betreden aan de hand van hun voetbalheld, maar voor de ouders is het vooral een financiële pijniging TLB

Engelse voetbalclubs verdienen een aardige stuiver aan de mascottes die voor elke match het veld betreden. Dat is geen geheim, maar de cijfers die de BBC naar buiten brengt zijn hallucinant. Vooral middenmoters en degradatiekandidaten durven blijkbaar stevig door te vragen.

Welke jonge voetbalfan droomt er niet van om aan de hand van zijn lievelingsspeler het heilige gras van zijn favoriete voetbaltempel te betreden? Maar die droom heeft bij heel wat Engelse clubs ook een stevig prijskaartje. Hoewel de miljoenen jaarlijks binnenstromen door de lucratieve Engelse tv-contracten, moeten de ouders van de mascottes vaak een stevige prijs betalen om hun oogappel te zien zwaaien vanop het veld.

Uit een onderzoek van de BBC blijkt dat Everton het meeste geld vraagt. Ouders die hun kind vlak voor het eerste fluitsignaal het veld van Goodison Park willen laten betreden, moeten tot 718 pond (zo’n 797,50 euro, red.) op tafel leggen. Volgens de BBC volgt West Ham op de tweede plaats met 777,50 euro en maakt Leicester City (€666,30) de top drie compleet. Voor die som ontvangen de kinderen een uitrusting van de ploeg (broekje, truitje en sokken), een kaartje voor de match en de kans om handtekeningen van de spelers te verzamelen. In Bournemouth vragen ze ruim 200 euro, maar aan de Engelse zuidkust behoort een ticket voor de match niet tot de deal.

En ook bepaalde tweedeklassers vragen stevig door. Uit het onderzoek van de BBC blijkt dat de Welshe club Swansea City in de tweede divisie de kroon spant met 530,80 euro. Slechts drie clubs in de Premier League vragen meer. In het Liberty Stadium krijgen de kinderen voor dat geld behalve een kaartje voor de match ook een uitrusting, een maaltijd en de kans om tijdens de rust een strafschop te trappen op het veld.

Opvallend: bij negen Premier League-clubs, waaronder de topclubs Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal en Chelsea, kost het niets om je kind op de wachtlijst te zetten. Ook het Huddersfield van Laurent Depoitre, het Fulham van Denis Odoi, Southampton en Newcastle United rekenen niets aan.

De tarieven van de Engelse clubs:

Everton €797,5

West Ham United €777,5

Leicester City €666,5

Tottenham Hotspur €450

Wolves €438,5

Crystal Palace €416,5

Brighton €388,5

Burnley €333,5

Cardiff City €283,3

Watford €277,5

Bournemouth €205,5