VAR-gekte, nu ook op het WK voor vrouwen: zien we dit scherm straks ook in onze competitie? ODBS

20 juni 2019

12u08 0 WK voor vrouwen Opgepast, voetballiefhebber. De FIFA heeft de VAR op het WK voor vrouwen duidelijk opgezadeld met een extra opdracht: kijken of de doelman bij een penalty pas beweegt als de strafschop genomen is. Tot twee keer toe leidde dat al tot grote ontzetting bij de benadeelden: Nigeria eerder deze week en gisteravond Schotland. Taferelen die we ook straks in onze competitie zien?

Minuut 71 gisteravond in Schotland - Argentinië: 3-0. Maar in blessuretijd krijgen de Schotse vrouwen een tweede penalty tegen die hen de 3-3 en meteen ook de exit kon kosten. Gelukkig voor Schotland, zorgt doelvrouw Lee Alexander voor redding. Gejuich en opluchting in het Schotse kamp, tot de VAR de scheidsrechter sommeert de beelden te herbekijken. Resultaat: even later staat Bonsegundo opnieuw aan de elfmeter om wel raakt te trappen. 3-3 en geen broodnodige zege voor Schotland. De koppen in de Britse media vandaag liegen er niet om: ‘VAR Madness’ of ‘So close, but yet so VAR’ (zo dicht erbij, maar uiteindelijk ver weg).

En ook in Frankrijk - Nigeria maandagavond was het prijs. De Franse vrouwen liepen zich lang vast op een Nigeriaanse muur, tot ze een penalty versierden. Renard trapte naast, maar mocht die tot haar grote opluchting hernemen omdat de Nigeriaanse doelman een wel heel klein beetje haar voet al naar de rechterkant zette. Renard scoorde vervolgens wel de 1-0 om de Nigeriaanse vrouwen in een tranendal te doen belanden.

That is shocking on the poor Nigerian goalkeeper in the WC,the French just missed a penalty & VAR ordered a re-take for encroachment,horrible decision 😢 pic.twitter.com/9F0t2zpMbm robbie coombes(@ robbiecoombes1) link

In tegenstelling tot op bijvoorbeeld op het WK bij de mannen in Rusland, waar er beelden zijn van doelmannen die makkelijk enkele tellen voor het trappen van de elfmeter al in beweging zijn, wordt de regel in Frankrijk duidelijk veel strikter toegepast. Zie de Engelse doelman Pickford hieronder die een penalty van Bacca stopt. Een voorsmaakje van wat ons straks ook in de Belgische competitie en het EK volgend jaar te wachten staat?

Jordan Pickford saving Colombia's penalty sounds better with rave pic.twitter.com/oNXod0IchX Adam(@ AJRSR5) link

