Vanmiddag de clash tussen Rangers en Celtic: vijf Old Firms die de Schotten of de Belgen zich nog lang zullen herinneren Frank Dekeyser

29 december 2018

07u30 0 Buitenlands Voetbal Hoogspanning in het Ibrox Stadium. De grote rivaal Celtic komt op bezoek. Steven Gerrard tegen zijn ex-coach in Liverpool Brendan Rodgers. Het nummer twee tegen het nummer één – Celtic domineert de Schotse Premiership al jaren. Kunnen de Rangers vanmiddag voor het eerst sinds hun terugkeer op het hoogste niveau een Old Firm winnen?

Rangers-Celtic - of omgekeerd – dat is voetballen aan een hoge intensiteit vanaf de eerste minuut. Tackles, duels, opstootjes op het scherpst van de snee. Beladen duels met af en toe een Belg in de hoofdrol. Vijf Old Firms die de Schotten of de Belgen zich nog lang zullen herinneren.

2 mei 1999: Rangers pakken titel op Celtic (0-3)

“Rangers make history out of chaos.” Dat kopte BBC na de overwinning van de Rangers in Celtic Park. Historisch omdat de bezoekers voor eerst kampioen werden op het veld van de grote rivaal. Chaos omdat scheidsrechter Dallas een projectiel tegen het hoofd kreeg – hij verliet het veld al bloedend. Bovendien moesten de spelers thuisfans tegenhouden die op het veld wilden lopen. De wedstrijd werd uitgespeeld, de Rangers werden kampioen en vierden dat achteraf met de eigen supporters. Risky business, maar grote rellen bleven die dag uit.

27 augustus 2000 : Rangers vernederd (6-2)

De fans van Celtic waren het delirium nabij. Elf minuten waren er gespeeld of het stond al 3-0 in Celtic Park. Sutton, Lambert en Petrov waren de doelpuntenmakers – Rangers-coach Dick Advocaat de wanhoop nabij. De Amerikaan Reyna zorgde voor hoop bij de bezoekers, maar Henke Larsson deed de wedstrijd opnieuw helemaal op slot. De eerredder van Dodds was een doekje voor het bloeden. Opnieuw Larsson maakte er 5-2 van, Sutton deed de thuisfans nog één keer ontploffen: 6-2. Het was destijds de grootste overwinning in 42 jaar voor Celtic.

25 november 2001 : Valgaeren zet de toon (2-1)

Beschuldigingen van racisme, een speler die niet blij was met zijn vervanging, vloekte en coach Advocaat een duwtje verkocht, maar vooral: een doelpunt van Joos Valgaeren. De Belgische ex-verdediger reageerde scherper dan de Nederlander Arthur Numan en bracht Celtic op voorsprong. Zijn juichbeeld is geweldig om te zien, alsof hij het zelf amper kan geloven. De onvermijdelijke Larsson maakte er 2-0 van vanop de stip, de eerredder van Lovenkrands kwam te laat.

20 augustus 2005 : Buffel beslissend (3-1)

Een nerveus wedstrijdbegin met veel duels en weinig kansen. Tot Thompson uitgesloten werd na een te wilde tackle. Rangers profiteerde meteen en kwam op voorsprong met een doelpunt van Prso. In de tweede helft was de hoofdrol weggelegd voor Thomas Buffel. Onze landgenoot maakte de 2-0 en legde de match in een beslissende plooi. De aansluitingstreffer van Shaun Maloney – assistent-trainer van de Rode Duivels – kwam te laat, Novo maakte er nog 3-1 van vanop de stip.

17 april 2016 : Rangers schakelt Celtic uit

Iedereen op het puntje van zijn stoel. Rangers was nog een tweedeklasser op het moment dat ze Celtic troffen in de halve finale van de Schotse beker. Niemand die op hen durfde inzetten. Maar Rangers greep de rivalen meteen bij de keel, hadden overwicht en kwamen op voorsprong via Kenny Miller – ex-Celtic. De gelijkmaker van Sviatchenko zorgde voor verlengingen. Opnieuw scoorde Rangers eerst – via McKay – opnieuw maakte Celtic gelijk. De goal van Rogic zorgde voor strafschoppen. De spanning te lezen op de gezichten van de spelers. Die van Celtic bezweken, 5-4 voor Rangers. Een opsteker nadat ze in 2012 zakten naar de laagste Schotse divisie door financiële problemen.

