Vandenhaute kandidaat-overnemer Roda JC, “maar kans is klein dat akkoord volgt” BA/PJC

28 oktober 2019

06u05 0 Buitenlands voetbal Wouter Vandenhaute is in gesprek met de Nederlandse tweedeklasser Roda JC over een overname. “Vorig jaar waren er ook al contacten”, zegt Vandenhaute. “Maar de kans is klein dat het tot een akkoord komt.”

Het is maar de vraag of Vandenhaute zich dat moet beklagen, want hij zou voor een moeilijke opdracht staan bij Roda JC. De club zoekt dringend een overnemer voor 80 procent van de aandelen omdat er grote financiële problemen zijn. Als Roda JC vandaag geen bankgarantie van één miljoen euro kan voorleggen bij de Nederlandse voetbalbond, verliest het drie punten in de stand. In een later stadium kan zelfs de proflicentie worden ingetrokken. Daarnaast is het voor Vandenhaute moeilijk om op dit moment een club te leiden vanwege zijn activiteiten bij Let’s Play, dat optreedt als makelaar van onder meer Youri Tielemans. Vandenhaute, eerder in beeld als nieuwe eigenaar van Anderlecht, sluit niet uit dat hij op termijn een voetbalclub koopt.

Komt dat er effectief van, dan zou dat een extra stap zijn in zijn nu al forse sportimperium. Zo is hij de sterke man bij Flanders Classics, dat onder meer de Ronde van Vlaanderen bezit.