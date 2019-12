Vandalen blijven toeslaan: Zilveren Ibrahimovic is nu ook zijn neus kwijt Redactie

23 december 2019

22u49 0 Buitenlands voetbal Het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic is binnen een maand veranderd in een onherkenbaar gedrocht. Sinds de Zweedse spits zich op 27 november als aandeelhouder heeft inkocht bij voetbalclub Hammarby IF uit Stockholm, volgen vernielingen aan het standbeeld in zijn geboortestad Malmö elkaar in rap tempo op. Dit keer zaagden vandalen zijn neus eraf.

De topscorer aller tijden van Zweden wil van Hammarby de grootste club van Scandinavië maken, wat hem niet in dank wordt afgenomen door de supporters van zijn eerste profclub Malmö FF. In de stad waar hij werd geboren en opgroeide wordt hij sinds vorige maand gezien als een verrader, nu hij voor 25 procent eigenaar is geworden van een grote rivaal in de Zweedse competitie.

Vandalen gingen het standbeeld al vier keer te lijf. Eind vorige maand werd het beeld al ‘verfraaid’ met een vuilzak en een wc-bril en niet veel later werd het in brand gestoken. Twee weken geleden was het opnieuw van dat: de kettingzaag werd ingezet in een poging het beeld te doen vallen en er werd ook nog eens een touw rond de nek gehangen. Uit voorzorg zette de politie er een hek rond, maar dat baatte dus niet. De neus van de Zweedse goalgetter werd vandaag afgezaagd. Ook is het gouden beeld in het zilver gespoten. De ontwerper van het beeld heeft al meerdere keren gevraagd te stoppen met de vernielingen, wat in dovemansoren valt.

Ibrahimovic bekijkt het allemaal met argwaan, weliswaar vanop een afstandje. Zlatan zou volgens La Gazzetta dello Sport immers klaar zijn het aanbod van AC Milan te aanvaarden. ‘I Rossoneri’ zou na de pijnlijke forfaitnederlaag tegen Atalanta extra in actie zijn geschoten om de club op de dool in de winter aanzienlijk te versterken. AC Milan zou ook Barcelona-verdediger Jean-Clair Todibo willen.