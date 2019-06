Vandaag start WK voor vrouwen: wie zijn de favorieten? Bondscoach Serneels wikt en weegt Kjell Doms

07u00 2 WK vrouwenvoetbal De Red Flames zijn er niet bij. Doodzonde. Vandaag start het WK voor vrouwen in Frankrijk. Belgisch bondscoach Ives Serneels ziet vijf kandidaten voor de wereldtitel.

NEDERLAND

De Oranje-gekte slaat weer toe. Terwijl de mannen twee grote tornooien misten, boomde de aandacht voor de Nederlandse dames. Met dank aan de uitstekende resultaten. In 2017 kroonden de Oranje Leeuwinnen zich tot Europees kampioen voor eigen volk. Straks zijn ze opnieuw één van de schaduwfavorieten. “Vooral het aanvallende compartiment is een lust voor het oog”, zegt Serneels. “Zo wordt postergirl Lieke Martens vaak omgedoopt tot de vrouwelijke Messi. Beiden schitteren ze bij Barça met hun onnavolgbare dribbels. “Maar ook Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden - met de pantercoupe - zijn heel complementair. De grote vraag is of de defensie overeind kan blijven als ze onder druk komen. Dat zal bepalen hoe ver de ambities van Nederland mogen reiken.”

VERENIGDE STATEN

Torenhoog favoriet in Frankrijk. De titelverdedigsters kunnen rekenen op bakken ervaring met Carli Lloyd, Megan Rapinoe en Alex Morgan. “Voor mij springt die laatste er echt bovenuit”, aldus Serneels. “Het type spits dat alles kan. Goed met het hoofd én de voeten.” Morgan is de absolute ster van dit wereldkampioenschap en het grote uithangbord van het mondiale vrouwenvoetbal. Bezit het complete pakket: looks, skills en brains. Zo prijkt ze op de cover van de bikinispecial van Sports Illustrated, maar evengoed in de lijst van honderd meest invloedrijke personen in Time Magazine. Vooral omwille van haar felle strijd voor gelijke vrouwenrechten is ze een rolmodel voor vele meisjes. Haar prestaties bij de nationale ploeg inspireren eveneens. In april rondde Morgan, die in eigen land uitkomt voor Orlando Pride, de kaap van honderd interlandgoals. Op het WK zal de 29-jarige aanvalster er ongetwijfeld nog een paar bijdoen.

DUITSLAND

De prijs voor originaliteit is al binnen voor de Duitse dames. In een leuk introfilmpje stelden ze de desinteresse van de Duitse fans aan de kaak. “We spelen voor een land dat onze namen zelfs niet kent.” Wie weet is dat over een paar weken helemaal anders. “Duitsland heeft een mindere periode achter de rug en zit in een overgangsperiode, een verjongingskuur zeg maar. Er zijn heel veel jonge talentvolle meisjes aan de A-groep toegevoegd. Ik voel wel enorm veel drive in die ploeg. Zij willen dit toernooi gebruiken om opnieuw aansluiting te vinden bij de wereldtop. Ik ben benieuwd of die gründlichkeit opnieuw aanslaat.” Toch kijkt Serneels het meest uit naar een dame met meer ervaring. “Middenveldster Dzsenifer Marozsan heeft volgens mij de sleutel in handen van dit Duitse elftal. Zij heeft de kwaliteiten om de jonge meisjes rond haar beter te maken.”

FRANKRIJK

‘Les Bleues’ openen vanavond tegen Zuid-Korea in het Parc des Princes het WK in eigen land. De Franse dames willen het kunstje van hun mannelijke collega’s evenaren en de wereldtitel pakken. “En dat kan”, bevestigt Serneels. “Ze hebben in elke linies spelers die wereldtop zijn. Ze beschikken echt over een sterke ploeg, maar ik heb soms het gevoel dat de Fransen iets te zeker zijn van zichzelf. Ze wonnen een oefenmatch tegen Thailand met 3-0, maar de score had veel hoger moeten oplopen. Als ze hun chauvinisme kunnen omzetten in daden, dan hebben ze een ploeg die iedereen van het veld kan spelen.” Leidster tussen de lijnen is Wendie Renard. “Een ongelooflijk stevige madame van bijna 1m90”, lacht Serneels. “Zowel defensief als offensief is zijn met hij présence een groot wapen voor de Franse ploeg.”

ENGELAND

De beste rechtsback ter wereld hebben ze al, Lucy Bronze. Maar Engeland mikt hoger dan een derde plek in Frankrijk. Al heeft Ives Serneels zijn twijfels. “Van de vijf favorieten voor mij de grootste outsiders”, aldus Serneels. “Ik had in de oefenwedstrijden die ik van de Engelsen gezien heb nog niet het gevoel dat de klik er was voor de ploeg van Phill Neville, ook al wonnen ze in de lente de ‘SheBelieves Cup’. Mijn buikgevoel zegt mij dat dit niet het toernooi van de Engelse dames wordt. Al kan er in de loop van zo’n toernooi veel gebeuren natuurlijk. Wat ze natuurlijk wel hebben is die echte winnaarsmentaliteit. En aangezien ze het EK in 2021 organiseren in eigen land gaan ze zich ook nu al willen tonen.” Serneels kijkt uit naar de prestaties van Step Houghton. “Zij is de kapitein van Manchester City en behoort zonder twijfel tot de beste verdedigsters van de wereld. Ze beschikt over een perfecte lange trap en is heel sterk in de duels. Ze heeft alles wat ze nodig heeft om ook op dit topniveau uit te blinken.”

DE GROTE AFWEZIGE: ADA HEGERBERG

Alsof Lionel Messi of Cristiano Ronald zouden bedanken voor het WK. Grote afwezige in Frankrijk wordt Gouden Bal-winnares Ada Hegerberg (23). Sinds de uitschakeling op het EK in 2017 weigert de aanvalster van Lyon voor de Noorse selectie uit te komen. Haar reden: een gebrek aan respect in eigen land voor het vrouwenvoetbal. Nochtans kwam er twee jaar geleden een akkoord waarbij de Noorse vrouwen evenveel betaald krijgen als de mannen. “Maar het gaat niet altijd over geld”, counterde Hegerberg. “Het is ook een zaak van professionalisme en toekomstvisie.” Ook haar zus Andrine bedankte overigens voor het WK.

PRIJZENGELD VERDUBBELD, MAAR VERSCHIL MET MANNEN NOG STEEDS ENORM

30 miljoen dollar: dat is de prijzenpot die de FIFA voorziet voor het WK in Frankrijk. Een verdubbeling in vergelijking met vier jaar geleden en het vijfvoud van 2007. Toch onthaalt niemand in het vrouwenvoetbal die toename op gejuich, omdat het verschil met het mannen-WK enorm blijft. In Rusland deelde de wereldvoetbalbond vorig jaar maar liefst 400 miljoen dollar uit. Onder meer spelersvakbond FIFPRO kwam al naar buiten met een statement. De FIFA beloofde ondertussen om na het WK rond de tafel te zitten over betere voorwaarden voor het vrouwenvoetbal.