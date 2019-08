Vandaag licht op groen voor ruil Lukaku-Dybala? KTH

01 augustus 2019

07u02 0

Topoverleg in Londen over de transfer van Romelu Lukaku van Juventus naar Man United en die van Paulo Dybala in de omgekeerde richting. Sportief directeur Fabio Paratici van Juve reisde naar Londen om zich te vergewissen van de onderhandelingen tussen de overbodige Argentijn en United en ook om face to face te kunnen praten met de Engelse topclub. Dybala zelf meldt zich vandaag aan in Turijn voor een gesprek met Maurizio Sarri. Liefst wil hij bij Juventus blijven, maar hij wil persoonlijk van zijn trainer horen dat hij niet in diens plannen past. Vanaf vandaag kan het licht dus op groen voor de transfer. D-Day. Momenteel liggen zijn looneisen nog te hoog voor United, maar daar wordt een mouw aan gepast. Lukaku zelf reisde gisteren terug naar Manchester. Aan zijn telefoon wacht hij op bevrijdend nieuws. Inter ondernam nog geen enkele poging tot een nieuw bod. (KTH)