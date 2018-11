Vanavond op Belga Sport: Raymond Goethals: “De laatste truc van de tovenaar” Redactie

23 november 2018

11u00 0 Buitenlands Voetbal Wanneer Raymond Goethals in de zomer van 1989 beslist om België te verlaten, heeft hij een volle rugzak om. Een rugzak gevuld met successen, bij Standard, Anderlecht en de nationale ploeg. Hij heeft zelfs al een bijnaam: ‘den Tuveneir’. Maar in die rugzak zit ook controverse door zijn betrokkenheid bij de affaire Standard - Waterschei van vijf jaar eerder.

De nieuwe lucht van Zuid-Frankrijk moet een oplossing bieden en tegelijkertijd geeft het Goethals de kans om zich te bewijzen op een hoger niveau. Het hoogste doel voor een coach, het winnen van de Europacup, is de uitdaging. Goethals belandt bij Bordeaux, waar de excentrieke voorzitter Claude Bez de plak zwaait. Maar Goethals doet zoals altijd zijn eigen zin, want hij heeft meer voetbalinzicht dan wie ook. Het zal op zijn manier zijn, of niet. Hij leidt de Girondins naar een onverhoopte tweede plaats, net achter die andere Franse grootmacht, Olympique Marseille.

Dat Bordeaux plots Marseille weer het vuur aan de schenen heeft gelegd, gaat ook bij de voorzitter van Marseille, Bernard Tapie, niet ongemerkt voorbij. Tapie, die niet moet onderdoen voor Bez qua excentriciteit, stuurt zijn trouwe luitenant Jean-Pierre Bernès naar Goethals om hem te overtuigen voor l’OM te komen werken. De expliciete opdracht is: het winnen van de Champions League. Goethals aanvaardt de opdracht en smeedt stilaan een team dat kan wedijveren met de Europese groten. In zijn eerste seizoen is er nog de ontgoocheling van een verloren Champions League finale tegen Rode Ster Belgrado. Dat zorgt voor onenigheid met grote baas Tapie, maar die kan en wil Goethals toch niet loslaten.

Twee seizoenen later krijgt Goethals met zijn Olympique een tweede kans. In het Olympisch Stadion van München bekroont Goethals zijn carrière met de hoogste Europese eer: hij pakt de Champions League, de allereerste voor een Franse club, en dat als allereerste Belgische coach. Spelers als Boli, Deschamps, Desailly en Barthez zullen Goethals voor altijd dankbaarheid verschuldigd zijn.

Raymond Goethals zal altijd gekend blijven voor zijn eigenwijze, en soms wat vreemde gedrag, geliefd door zowat iedereen die onder hem speelde. Maar hij wilde enkel herinnerd worden als de grootste tacticus uit de voetbalgeschiedenis, meer interesseerde hem niet. En daar is hij in geslaagd, ‘Raymond la science’, de Tovenaar.

