Vanavond is het Duitsland - Argentinië: flashback naar drie duels uit het verleden, met tierende Diego Maradona in hoofdrol LPB

09 oktober 2019

14u16 0 Buitenlands voetbal Vanavond oefeninterland Duitsland - Argentinië, dan komen onvermijdelijk herinneringen naar boven aan heroïsche confrontaties tussen de ‘Mannschaft’ en de ‘Albiceleste’ uit het verleden. Wij lichten er drie duels uit.

29 juni 1986, WK-finale: Argentinië - West-Duitsland 3-2

Een weergaloze Diego Maradona gidst Argentinië naar de finale van het WK ‘86. Onderweg sneuvelen onder meer Engeland - remember de ‘hand van God’ - en de Rode Duivels. De ‘Mannschaft’ is de laatste hindernis op weg naar eeuwige roem voor Maradona en co. Een gezondheidswandeling wordt de finale allerminst. Brown en Valdano bezorgen Argentinië een comfortabele 2-0-voorsprong, maar Duitsland slaat terug via Rummenigge en Völler. Erop en erover? Toch niet. Een geniaal passje van Maradona loodst Burruchaga alleen richting Toni Schumacher. De Duitse doelman komt vreemd genoeg niet uitgelopen om zijn doel te verkleinen, Burruchaga schiet Argentinië naar de wereldtitel.

3 juli 2010, kwartfinale WK: Argentinië - Duitsland 0-4

Argentinië en Duitsland treffen elkaar in Kaapstad voor de kwartfinale van het WK 2010. Diego Maradona, bondscoach van de ‘Albiceleste’, is er vooraf gerust in. “Het WK is voor Duitsland zaterdag voorbij. Ik ben er zeker van dat mijn jongens op het veld de besten zijn”, toetert Maradona tegen iedereen die het wil horen. Ook vlak voor de aftrap schuwt ‘Pluisje’ de provocaties niet. Legendarisch zijn de beelden van een tierende Maradona, die in de spelerstunnel de Duitsers met opruiende taal de gordijnen probeert in te jagen. Een tactiek die als een boomerang in zijn gezicht terugkeert. Duitsland wervelt 90 minuten lang, Argentinië druipt na goals van Müller, Friedrich en Klose (2) af met een beschamende nederlaag. Een maand later moet Maradona opstappen als bondscoach.

13 juli 2014, WK-finale: Duitsland - Argentinië 1-0

Vier jaar na de ‘schande van Kaapstad’ krijgt Argentinië de kans om revanche te nemen op Duitsland. Voor de derde keer in de geschiedenis staan beide landen tegenover elkaar in de finale van het WK. Na 90 minuten staat het nog 0-0. Argentinië ruikt zijn kans, maar het is Duitsland dat in de tweede verlenging toeslaat. Götze scoort na 113 minuten de enige treffer. Geen wereldtitel voor Lionel Messi. Vijf jaar later jaagt Messi, die vanavond geschorst is, nog altijd op zijn eerste grote trofee met de Argentijnen.