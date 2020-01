Van Zlatan en Pizarro tot Maradona en Romário: ook deze ‘oudjes’ keerden terug naar hun oude liefde Redactie

04 januari 2020

Bron: AD 0 Buitenlands voetbal Zlatan Ibrahimovic is terug bij AC Milan. “Ik ben nu 38 jaar, maar ik heb meer aanbiedingen ontvangen dan toen ik 28 jaar was”, zo sprak de flamboyante Zweed bij zijn officiële presentatie. ‘I Rossoneri’ hebben er een routinier bij, een voetballer die op een (voor voetbalbegrippen) zéér hoge leeftijd terugkeert bij een oude liefde. Welke ‘oudjes’ gingen hem in het verleden voor?

Claudio Pizarro (39 jaar, Werder Bremen)

Al sinds jaar en dag hoort Claudio Pizarro bij het Bundesliga-meubulair. Of beter gezegd: bij het meubulair van Werder Bremen. De Peruviaanse spits kwam in 1999 vanuit zijn vaderland bij de groen-witten terecht, waarna hij speelde voor Bayern München en Chelsea. Hij werd door de Londenaren vervolgens een seizoen verhuurd aan Werder, waarna hij ook de definitieve overstap maakte naar zijn oude liefde.



Tussen 2012 en 2015 speelde hij weer voor Bayern, om daarna wéér terug te keren bij Werder Bremen. Na een seizoen FC Köln (2017/18) besloot de toen 39-jarige goalgetter om nog maar eens zijn rentree te maken op het oude nest, waar hij nog altijd actief is. Pizarro viel dit seizoen twaalf keer in in de Bundesliga, maar scoren deed de inmiddels 41-jarige spits nog niet.

Phil Jagielka (36 jaar, Sheffield United)

Na een periode van twaalf jaar zat het Everton-tijdperk van verdediger Phil Jagielka (nu 37) er afgelopen zomer op. Zijn contract liep af, en ‘The Toffees’ wensten die verbintenis met de routinier niet te verlengen. Een hard gelag voor clubicoon Jagielka, die in 2007 naar Everton kwam, van Sheffield United. En juist díé club sloeg afgelopen zomer direct toe, toen Jagielka op de markt kwam.



Hij ondertekende een eenjarig contract bij de promovendus, al heeft Sheffield de routinier vooralsnog niet echt nodig. Jagielka deed slechts 128 minuten mee, waardoor zijn inbreng in de razendknappe achtste plaats in de Premier League zeer beperkt is.

Gianluigi Buffon (41 jaar, Juventus)

Er werd afgelopen zomer volop gespeculeerd over de toekomst van doelman Gianluigi Buffon, die op 41-jarige leeftijd liet weten dat zijn verblijf bij Paris Saint-Germain beperkt zou blijven tot één jaar. Zou hij terugkeren naar Italië? Zou hij geld gaan scheppen in China of Qatar? Of zou hij terugkeren naar Parma, waar hij in het verleden doorbracht?



Nee, het werd ‘gewoon’ weer Juventus, de club die hij een jaar eerder juist had verlaten. “Omdat dit mijn thuis is”, liet Buffon bij zijn rentree weten. De goalie moet het dit seizoen doen met een rol op het tweede plan achter Wojciech Szczesny, al kwam hij toch nog tot zeven optredens in de Serie A.

Marc Overmars (35 jaar, Go Ahead Eagles)

In augustus 2008 keerde de precies 35-jarige Marc Overmars terug bij zijn oude liefde Go Ahead Eagles, waar hij ooit was begonnen. Dat was tamelijk verrassend, aangezien hij vier (!) jaar eerder al met voetbalpensioen was gegaan.

Na het EK 2004 hield hij het vanwege een slepende kniekwetsuur voor gezien, maar vier jaar later maakte hij grote indruk tijdens de testimonial van Jaap Stam. Dat sterkte Overmars in zijn overtuiging dat hij het nog één keer moest proberen. Een succes werd het niet echt: hij hield hij nog één seizoen vol, zonder echt indruk te maken.

En el 2008 Overmars volvió al Go Ahead Eagles, equipo en el que debutó como profesional. pic.twitter.com/Rjba2uAfES Donnie(@ donniedarkoin) link

Faryd Mondragón (41 jaar, Deportivo Cali)

De Colombiaanse driftkikker kende zijn internationale doorbraak op het WK in 1998. Hij keepte een magistrale wedstrijd, maar Colombia was simpelweg niet opgewassen tegen Engeland (2-0). Huilend stapte de goalie van het veld, die daarmee de harten van zijn landgenoten veroverde. Na een zwerftocht langs elf clubs, van Independiente en Real Zaragoza tot Galatasaray en FC. Köln, keerde Mondragon in 2012 als 41-jarige terug bij Deportivo Cali. Daar stond de goalie nog 78 duels onder de lat.

Op het WK van 2014 kende hij nog één moment van glorie voor hij afzwaaide. Hij mocht op zijn 43ste invallen tijdens het duel met Japan. Daarmee werd Mondragon de oudste speler ooit op het WK. Een record dat de Egyptische keeper Essam El-Hadary vier jaar later van hem afsnoepte.

Sir Stanley Matthews (46 jaar, Stoke City)

Welgeteld 29 jaar na zijn debuut keerde Stanley Matthews in 1961 terug bij Stoke City. De Britse dribbelaar, beschouwd als één van grootste spelers die Engeland voortbracht, kreeg een contract van 50 pond per week, het dubbele van wat hij bij Blackpool verdiende. Matthews speelde op zijn 46ste echter wel voor het eerst in zijn loopbaan op het tweede niveau.

Zijn komst deed Stoke opleven; het aantal toeschouwers verdriedubbelde tot dik 35.000. Matthews speelde nog vier (!) seizoenen voor zijn Stoke. Hoewel hij slechts drie treffers maakte, leidde hij zijn ploeg wél naar promotie en werd hij op zijn 48ste nog benoemd tot voetballer van het jaar in Engeland.

Romário (41 jaar, Vasco da Gama)

Liefst 41 jaar was Romário toen hij in 2007 het shirt van Vasco da Gama, die club waar hij in zijn beginjaren schitterde, weer aantrok. De Braziliaanse spits bewees vooral zichzelf een dienst: hij ging op jacht naar zijn duizendste doelpunt. De glans was logischerwijs al enige tijd van zijn spel verdwenen.

Op 21 mei behaalde Romário desalniettemin de door hem zo begeerde mijlpaal, vanaf de stip tegen Sport Recife. “Een uitzonderlijk moment in mijn leven”, stelde de goaltjesdief geëmotioneerd na afloop.

Diego Maradona (34 jaar, Boca Juniors)

Diego Maradona was net geen 35 jaar was toen hij terugkeerde bij Boca Juniors. De Argentijnse ster had in het jaar voor zijn rentree veelvuldig de voorpagina gehaald, maar niet om voetbaltechnische redenen. Bij Newell’s Old Boys was de vedette ontslagen nadat hij journalisten vanuit huis had beschoten. Daarnaast had hij na het WK in de VS een schorsing gekregen wegens cocaïnegebruik. Bij zijn presentatie was de ster dan ook geëmotioneerd. Hij stelde dat God hem terug naar Boca had gebracht. “En dat is precies wat ik wilde.” In dertig duels scoorde hij nog zeven keer voor zijn jeugdliefde.