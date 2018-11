Van werkloos tot wereldster: hoe verging het deze voetballers, die voor hun zestiende al debuteerden op het hoogste niveau? TLB

07 november 2018

12u20 0 Buitenlands Voetbal Het gebeurt niet vaak dat de BBC een artikel wijdt aan een Paraguayaanse voetballer, laat staan aan een Paraguayaanse voetballer van 14. Maar deze week viel die eer wel te beurt aan Fernando Ovelar, doelpuntenmaker in de Paraguayaanse Superclásico tussen Cerro Porteño en Olimpia. Maar is jong debuteren nu een voorbode voor een topcarrière? Soms wel, maar zeker niet altijd, zo blijkt.

Mauricio Baldivieso, debuteerde op zijn twaalfde

Ovelar is alleszins niet de jongste debutant ooit op het hoogste niveau. Die eer is voor ene Mauricio Baldivieso, die op 19 juli 2009 bij Aurora in Bolivia debuteerde toen hij amper twaalf jaar oud was. Baldivieso werd wereldnieuws, maar geen wereldster. De Boliviaan raakte nooit weg uit eigen land en op zijn 22ste zit hij zonder club.

Freddy Adu, debuteerde op zijn veertiende

In 2004 debuteerde de vanuit Ghana geëmigreerde Freddy Adu op 14-jarige leeftijd in de hoofdmacht van DC United. Hij werd de jongste debutant ooit in de Major League Soccer, versierde een vet contract bij Nike en zijn bijnaam luidde al snel ‘de nieuwe Pelé’. Een enorme hype was geboren, maar de nieuwe Pelé werd Adu allerminst. Na een mislukte transfer naar Benfica, passages in landen als Servië, Brazilië en Finland en verschillende periodes zonder werkgever, belandde Adu in maart van dit jaar bij Las Vegas Lights FC. Die ploeg komt uit in de USL, het tweede niveau in de Verenigde Staten.

Pelé, debuteerde op zijn vijftiende

Ook de échte Pelé debuteerde nog voor zijn zestiende in de hoofdmacht van Santos. Edson Arantes do Nascimento was vijftien toen hij voor het eerst mocht meedoen met het eerste elftal van de Braziliaanse topclub, en natuurlijk scoorde la Perla Negra ook meteen. Pelé zou uitgroeien tot één van de beste voetballers aller tijden - met Brazilië won hij drie keer het WK.

Diego Maradona, debuteerde op zijn vijftiende

Tien dagen voor zijn zestiende verjaardag, mocht Diego Armando Maradona debuteren in de hoofdmacht van de Argentinos Junior. Twee weken na zijn zestiende verjaardag scoorde de knaap die opgroeide in de sloppenwijk Villa Fiorito (ten zuiden van Buenos Aires) zijn eerste treffer, tegen San Lorenzo. Ook Maradona wordt beschouwd als één van de beste voetballers aller tijden. Tegenwoordig is Pluisje de trainer van de Mexicaanse tweedeklasser Dorados.

Radamel Falcao, debuteerde op zijn dertiende

Radamel Falcao was er nog vroeger bij dan Maradona en Pelé. De Colombiaanse spits vierde op 28 augustus 1999 zijn debuut bij Lanceros Boyacá, een club die uitkwam in de Colombiaanse tweede klasse. Falcao was toen 13 jaar en 199 dagen oud. Op zijn veertiende scoorde de spits zijn eerste goal op het hoogste niveau en via het Argentijnse River Plate en FC Porto belandde El Tigre bij Atlético Madrid. Daar scoorde de spits 52 keer in 68 duels, waarna Monaco hem wegkocht. Na mislukte uitleenbeurten aan Manchester United en Chelsea voetbalt de ster van de Colombiaanse nationale ploeg al enkele jaren in het Prinsdom. Gisteravond ging hij mee kopje onder tegen Club Brugge.

Sergio Agüero, was vijftien toen hij debuteerde

Op zijn negende sloot Sergio Leonel Agüero zich aan bij de Argentijnse voetbalclub Independiente en nog geen zes jaar later sprokkelde hij minuten in de eerste ploeg, in een wedstrijd tegen San Lorenzo. Kun was op dat moment 15 en 35 dagen oud. In 2006, drie jaar na zijn debuut, trok Agüero naar Atlético Madrid, waar hij 74 keer scoorde in 174 duels. Daarna volgde in 2011 een lucratieve, maar succesvolle transfer naar Manchester City. Agüero is al jaren dé aanvaller van City en de pocketspits scoorde tegen Southampton afgelopen weekend zijn 150ste treffer voor de Citizens in de Premier League.

Martin Ødegaard, debuteerde op zijn vijftiende

De Noor Martin Ødegaard begon in 2012 als 13-jarige mee te trainen met de eerste ploeg van Strømsgodset. Zijn officieel debuut maakte de creatieve middenvelder toen hij 15 jaar en 118 dagen oud was, in een match tegen Aalesunds. De jonge debutant wekte de nieuwsgierigheid van heel wat Europese topclubs en uiteindelijk was het Real Madrid dat de strijd om zijn handtekening won. Ødegaard tekende in het Estadio Santiago Bernabéu een contract voor zes jaar en na een periode bij de B-ploeg mocht hij in zijn debuutmatch bij de grote jongens tegen Getafe in 2015 niemand minder dan Cristiano Ronaldo komen aflossen. De Noor was op dat moment 16 jaar en 157 dagen oud en hij werd zo de jongste debutant ooit voor Real Madrid. Daarna had Ødegaard het moeilijk om speeltijd te vergaren en Real leende hem inmiddels al uit aan Heerenveen en Vitesse, maar in de Eredivisie bleven ze voorlopig toch op hun honger zitten.

Ianis Stoica, debuteerde op zijn veertiende

Vorig jaar werd een jonge Roemeen plots wereldnieuws. Het 14-jarige toptalent Ianis Stoica mocht bij Steaua Boekarest invallen in de bekermatch tegen derdeklasser Sanatatea Cluj en hij scoorde ook meteen. Voorlopig kan Stoica zich echter (nog?) niet doorzetten bij de Roemeense topclub, hij voetbalt voorlopig bij het tweede team.

In België mogen spelers pas op hun zestiende een profcontract tekenen en debuteren op het hoogste niveau. Romelu Lukaku was in 2009 zestien jaar en elf dagen oud toen hij mocht invallen in de tweede testwedstrijd tegen Standard. Ook in andere landen mochten spelers als Wayne Rooney, Paulo Maldini, Andrea Pirlo, Theo Walcott, Jack Wilshere en Gareth Bale pas na hun zestiende verjaardag debuteren.