Van PSV tot Arsenal: welke teams waren nog jonger dan United in Europa? NVE

29 november 2019

16u25 0 Buitenlands voetbal De Rode Duiveltjes. Manchester United speelde gisteren met een elftal van gemiddeld 22 jaar en 26 dagen. De jongste ploeg die de Red Devils ooit de wei instuurden. De jongste ploeg ooit is het echter niet, United krijgt zelfs geen plek in de top tien.

Solskjaer verloor gisteren in het koude Astana met een jeugdig elftal. Met zeven spelers van 19 jaar of jonger in de basis haalden ze een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 26 dagen. Dat gemiddelde had nog lager kunnen liggen, had het niet dat de 36-jarige Lee Grant in doel stond. De Belgische flankaanvaller Largie Ramazani viel in, ook hij is nog maar 18 lentes oud.

Eindhovense recordhouders - PSV (2013): 21 jaar

Jeugdig elftal van Solskjaer, maar niet hét jongste dat ooit in een Europese wedstrijd aan de aftrap stond. Die eer is weggelegd voor PSV Eindhoven. In 2013 speelde het in de Europa League tegen het Oekraïense Chornomorets Odessa met een elftal dat gemiddeld 21 jaar jong was. De oudste speler in de selectie van de Nederlanders was 23 jaar. Aanvoerder Hiljemark was er zelfs maar 21. Voor de volledigheid: ‘Chorno’ won de wedstrijd met 0-1.

Wenger kiest voor jeugd - Arsenal (2009): 21,6 jaar

Met een gemiddelde leeftijd van 21,6 jaar oud staat ook Arsenal in de top drie, net achter het bescheiden Zalgiris Vilnius. In 2009 verloor het op verplaatsing bij Olympiakos (1-0), met onder andere 20-jarigen Theo Walcott en Carlos Vela tussen de lijnen. Ook Jack Wilshere (17 jaar) en Aaron Ramsey (18 jaar) waren toen van de partij. Ook Standard zat dat jaar in de groep van Arsenal, maar werd derde.

Jong Ajax met Belgisch kantje - Ajax (2003): 22 jaar

De Nederlandse teams zijn goed voor maar liefst zes plaatsen in de top tien van jongste elftallen. Naast PSV, die vier keer voorkomen, is ook Ajax er twee keer bij. De Amsterdammers staan gekend voor hun goede jeugdopleiding, waar met onder meer Johan Cruijff, Rafael van der Vaart en Matthijs de Ligt al heel wat grote namen uit voort kwamen. In 2003 verloor Ajax met 2-1 van Club Brugge met een elftal van gemiddeld 22 jaar. Ouderdomsdeken Wesley Sonck (25 jaar) stond naast Zlatan Ibrahimovic (22 jaar) in de spits, met achter hen jong veulen Wesley Sneijder (19 jaar). Sonck scoorde het enige Amsterdamse doelpunt.

Genk op rand van top tien - Racing Genk (2016): 22 jaar

Voor de eerste Belgische club in het lijstje moeten we net buiten de top tien kijken. In 2016 wonnen de troepen van coach Peter Maes met 0-2 in Sassuolo. Met jongens als Nordin Jackers (19 jaar), Leon Bailey (19 jaar) en Wilfred Ndidi (19 jaar) speelde Genk met een elftal dat gemiddeld 22 jaren oud was. Het is wel één van de weinige teams in de rangschikking dat kon winnen met de jonge knapen.

De oudste garde - Inter Milaan (2012): 31,9 jaar

Als we aan de onderkant van de tabel beginnen, zien we daar Inter Milaan staan. Met ervaren rotten als Lucio (33 jaar), Júlio César (32 jaar) en Javier Zanetti (38 jaar) werd het in 2012 uitgeschakeld door Marseille. De gemiddelde leeftijd? 31,9 jaar. Een verschil van maar liefst tien jaar tussen de voormalig Champions League-winnaar en het jongste elftal.