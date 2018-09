Van Halldorsson tot Bodvarsson: de 11 spelers van IJsland doorgelicht Frank Dekeyser

11 september 2018

11u54 3

HANNES HALLDORSSON

Positie - leeftijd - club: Doelman • 34 • Qarabag

Wat u moet weten: uitvoetballen is niet zijn sterkste kant. Redde een strafschop van Messi in Rusland.

Wat u mag weten: is ook filmmaker. Hij regisseerde een reclamefilmpje van Coca-Cola op het WK.

Interlands/goals: 53/0

BIRKIR SAEVARSSON

Positie - leeftijd - club: Rechtsachter • 33 • Valur Reykjavik

Wat u moet weten: sobere, correcte verdediger. Pakte in heel zijn profcarrière slechts één rode kaart.

Wat u mag weten: werkt overdag in een zoutverpakkingsbedrijf.

Interlands/goals: 76/1

SVERRIR INGASON

Positie - leeftijd - club: Centrale verdediger • 25 • FK Rostov

Wat u moet weten: uitstekend met het hoofd en veel duelkracht. Arnar Gretarsson tipte Lokeren destijds om hem te halen.

Wat u mag weten: een 'rebel'. Knalde in 2016 tegen een elektriciteitspaal met bijna 2 promille in het bloed én hij was aan het sms'en. Kreeg 45 dagen rijverbod.

Interlands/goals: 23/4

RAGNAR SIGURDSSON

Positie - leeftijd - club: Centrale verdediger • 32 • FK Rostov

Wat u moet weten: verdediger met aanvallende kwaliteiten. Scoorde in Zweden ooit een goal tegen Djurgardens vanop de eigen helft.

Wat u mag weten: mocht tien jaar geleden niet binnen op het titelfeest van Göteborg omdat de buitenwippers van de bar hem niet herkenden.

Interlands/goals: 77/3

HORDUR MAGNUSSON

Positie - leeftijd - club: Linksachter • 25 • CSKA Moskou

Wat u moet weten: Leerde het klappen van de zweep van Chiellini en Bonucci toen hij bij de jeugd van Juventus speelde. Goede vrije trap.

Wat u mag weten: Ook zijn hondje Tango is gek van (voet)bal. "Ik moet de bal 100 keer gooien, voor hij moe wordt en hij slaapt met een bal in zijn mond."

Interlands/goals: 16/2

ELMAR BJARNASON

Positie - leeftijd - club: Rechtervleugel/aanvaller • 31 • Elazigspor

Wat u moet weten: rechterflank die na een mislukte periode bij Celtic in Zweden en Denemarken voetbalde, nu Turkije.

Wat u mag weten: laat zich via sociale media te pas en te onpas uit over politiek en ijvert luidkeels voor gelijke rechten.

Interlands/goals: 38/1

BIRKIR BJARNASON

Positie - leeftijd - club: Verdedigende middenvelder • 30 • Aston Villa

Wat u moet weten: veel loopvermogen, een onverzettelijke mentaliteit. Flopte bij Standard.

Wat u mag weten: bevriend met Roger Federer na zijn passage bij Basel.

Interlands/goals: 71/9

EMIL HALLFREDSSON

Positie - leeftijd - club: Verdedigende middenvelder • 34 • Frosinone

Wat u moet weten: Knapt het defensieve werk op voor Sigurdsson. Degelijke pass in de voeten.

Wat u mag weten: wijnliefhebber. Importeert rode wijn van de familie Allegrini in Italië - vlakbij Verona, waar hij voor Hellas speelde - naar IJsland.

Interlands/goals: 60/1

GYLFI SIGURDSSON

Positie - leeftijd - club: Aanvallende middenvelder • 29 • Everton

Wat u moet weten: de draaischijf. Uitstekende traptechniek, vista en overzicht. Het uithangbord van deze generatie.

Wat u mag weten: mede-oprichter van het visbedrijf Lotna ehf. Zijn voornaam betekent 'Koning van de Zee'.

Interlands/goals: 61/23

ARNOR INGVI TRAUSTASON

Positie - leeftijd - club: Linkervleugel/aanvaller • 25 • Malmö FF

Wat u moet weten: scoorde dit seizoen al twee keer in 14 wedstrijden voor het Zweedse Malmö, straks tegenstander van Racing Genk in de Europa League.

Wat u mag weten: scoorde in de beslissende groepswedstrijd op het EK in Frankrijk de winnende treffer tegen Oostenrijk in de blessuretijd.

Interlands/goals: 9/4

JON BODVARSSON

Positie - leeftijd - club: Spits • 26 • Reading

Wat u moet weten: scoorde dit seizoen al drie keer in vijf matchen.

Wat u mag weten: toen hij verkozen werd tot Sportman van het Jaar in Arborg spendeerde hij het prijzengeld aan het fonds 'Voetbal voor iedereen'. Een fonds voor kinderen die willen voetballen, maar het zich niet kunnen veroorloven.

Interlands/goals: 40/2