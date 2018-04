Van glorie naar degradatie? Deze nog niet lang geleden succesvolle clubs staat het water aan de lippen Jonas Van De Veire

28 april 2018

08u00 0 Buitenlands Voetbal ‘t Kan verkeren. Na KV Mechelen flirten ook in het buitenland enkele ronkende namen met tweede klasse. In minder dan tien jaar van landstitels, recordtransfers en Europees succes naar degradatiestress: een overzicht.

HAMBURG SV

Positie: 17de in Bundesliga

Kans op degradatie: 90%

Stopt de klok in het Volksparkstadion dit weekend met tikken? Tot op de seconde houdt het pronkstuk van HSV bij hoe lang de club – als enige – onafgebroken in de Bundesliga vertoeft. Na 54 dreigt de reset-knop ingedrukt te worden. De kloof met Freiburg (op een barrageplek) bedraagt drie speeldagen voor het einde vijf punten. Het gevolg van een jarenlang wanbeleid, met maar liefst twaalf trainers en negen voorzitters sinds 2009. Of volgt een zoveelste miraculeuze ontsnapping? In 2014 en 2015 redde Hamburg zich via de barrageduels. Vorig jaar ontliepen ze die dankzij een treffer in de slotminuten.

FC TWENTE

Positie: 18de in de Eredivisie

Kans op degradatie: 95%

De hoogdagen met Bryan Ruiz zijn lang vervlogen in de Grolsch Veste. Acht jaar na de onverhoopte landstitel is FC Twente op weg naar de Jupiler League. Al seizoenenlang verkeert de club uit Enschede in financiële problemen, maar nu kleuren ook de sportieve cijfers bloedrood. Zowel onder René Hake, Gertjan Verbeek als Marino Pusic bleef Twente een ploeg op de dool. De Tukkers tellen, met enkel Vitesse (uit) en NAC (thuis) nog op het programma, vier punten achterstand op hun dichtste concurrenten.

LILLE OSC

Positie: 19de in de Ligue 1

Kans op degradatie: 65%

Bij Lille denken ze met weemoed terug aan de flitsen van Eden Hazard. De Franse kampioen van 2011 beleeft zeven jaar later een rampseizoen. Nochtans waren ze in Rijsel vol ambitie aan het seizoen begonnen. Maar het droomhuwelijk met de Argentijnse coach Marcelo Bielsa eindigde al na vier maanden – gevuld met conflicten en met amper punten – in een vechtscheiding. Onder opvolger Christophe Galtier loopt het nauwelijks beter. Lille wacht al tien wedstrijden op een overwinning en deelt de voorlaatste plaats met Troyes. Het heeft nog vier speeldagen – waaronder een thuiswedstrijd tegen rode lantaarn Metz – om zich naar een barrageplaats te knokken.

MÁLAGA CF

Positie: 20ste in La Liga

Kans op degradatie: 100%

Met dit scenario had eigenaar Al-Thani geen rekening gehouden. De Qatarees was in 2010 vastbesloten om met Málaga de topclubs te bestoken, maar sinds vorige week zijn de Albicelestes al zeker van degradatie. En zeggen dat de club vijf jaar geleden nog bijna in de halve finales van de Champions League stond. Maar in een onwaarschijnlijk slot incasseerden de Spanjaarden twee goals tegen Borussia Dortmund. Gedwongen door de Financial Fair Play-regels zag Málaga nadien toppers als Isco en Joaquin vertrekken, samen met coach Manuel Pellegrini. Daarna ging het snel bergaf. Met exact tien jaar na de promotie naar La Liga dus een retourtje tweede klasse.

VfL Wolfsburg

Positie: 14de in de Bundesliga

Kans op degradatie: 25%

Ook voor enkele Belgen is het bibberen. Koen Casteels, Divock Origi en Landry Dimata konden dit seizoen nog maar vijf keer juichen met Wolfsburg – dan is het onvermijdelijk knokken voor het behoud. Samen met Mainz en Freiburg – allen 30 punten – zal uitgemaakt worden wie naar de barrageduels vliegt. Voor de ‘Wölfe’ is het de nieuwe realiteit nadat het mee getroffen werd door het dieselschandaal bij hoofdsponsor Volkswagen. Nochtans pronkten de Duitsers twee seizoenen geleden nog in de kwartfinales van de Champions League. Het klopte toen zelfs Real Madrid met 2-0 in de heenwedstrijd, maar gaf in Bernabeu die voorsprong alsnog uit handen. Hopelijk kan Wolfsburg hun cool nu wél bewaren.

SOUTHAMPTON FC

Positie: 18de in de Premier League

Kans op degradatie: 75%

Een minder ronkende naam dan de vorige clubs, maar Southampton was de voorbije seizoenen één van de stille succesverhalen in de Premier League. Kleppers als Gareth Bale, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain en Luke Shaw zijn enkele van de straffe jeugdproducten die de club lanceerde. Ondanks dat Southampton steevast leeg gekocht wordt door de topclubs het de voorbije vier jaar toch altijd in de top-8. Dit seizoen slaagden The Saint er evenwel niet in om het vertrek van hun sterkhouders op te vangen. Vooral de transfersoap rond Virgil Van Dijk liet sporen na. Nu moet het in de laatste vier duels nog minstens evenveel punten goedmaken op Swansea. Gezien hun vorm – één zege in de laatste 21 duels – lijkt dat ijdele hoop.