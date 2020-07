Van Eric Cantona tot Marco van Basten: ook deze (top)spelers gingen ongewoon vroeg op voetbalpensioen Redactie

17 juli 2020

17u17 0 Buitenlands voetbal André Schürrle, de Duitse flankaanvaller die in de finale van het WK 2014 nog de beslissende assist gaf, hangt André Schürrle, de Duitse flankaanvaller die in de finale van het WK 2014 nog de beslissende assist gaf, hangt op amper 29-jarige leeftijd de schoenen aan de haak. Hij is lang niet de eerste (top)voetballer die zijn profcarrière ongewoon vroeg afsluit. Een lijstje.

Just Fontaine: 29 jaar

Intussen is hij er 86. Just Louis Fontaine werd in de jaren vijftig aanzien als “een van de beste spitsen ter wereld” - dixit voetbalgrootheid Pelé. Fontaine, die roots had in Marokko, maakte furore bij Casablanca, Nice en Reims. Maar hij is vooral bekend van zijn 13 goals op het WK van 1958 in Zweden. Alleen Klose (16), de Braziliaanse Ronaldo (15) en Gerd Müller (14) deden sindsdien beter. Fontaine stopte op zijn 29ste met profvoetbal. Een gedwongen afscheid wegens blessureleed.

Eric Cantona: 30 jaar

Manchester United-icoon die nooit vies was van controverse. De karatetrap, zijn rake uitspraken, zijn goals. Cantona hoeft niet meer voorgesteld te worden. Wat wel eens vergeten dreigt te worden: de Franse spits - toen bij Man United - ging in 1997 al op 30-jarige leeftijd met voetbalpensioen. Niet door blessures, wel omdat hij het naar eigen zeggen niet meer kon opbrengen om voor zijn sport te leven.

Marco van Basten: 30 jaar

Nederlandse balkunstenaar. Eerst bij Ajax, nadien bij AC Milan. Geteisterd door een zware enkelblessure nam Van Basten op 30-jarige leeftijd vroegtijdig afscheid van het profvoetbal. Op dat moment was hij al ruim twee jaar niet meer aan spelen toegekomen. Zijn laatste duel speelde hij tegen het Olympique Marseille van Raymond Goethals in de Champions League-finale van 1993.

Michel Platini: 31 jaar

De voormalige baas van de UEFA - die in opspraak kwam en moest aftreden - was in een vorig leven een begenadigd voetballer. Een aanvallende middenvelder die voor Nancy, Saint-Étienne en Juventus uitkwam. Platini kondigde in 1987 verrassend zijn afscheid aan. Hij was toen amper 31 (bijna 32) jaar oud.

Hidetoshi Nakata: 29 jaar

Wordt aanzien als een van de beste Japanse voetballers ooit. Speelde in Europa onder meer voor AS Roma, Parma, Fiorentina en Bolton Wanderers. De 29-jarige Nakata, een centrale middenvelder, ging na een carrière van slechts tien jaar in 2006 op voetbalpensioen. Hij had nog een contract van één jaar bij Fiorentina. “Maar ik was mijn liefde voor het voetbal verloren”, zou hij later laten optekenen.

Sebastian Deisler: 27 jaar

Duitser die begin jaren 2000 via Borussia Mönchengladbach en Hertha Berlijn bij grootmacht Bayern München terecht kwam. Daar zou hij uitgroeien tot de patron op het middenveld. Maar in 2006 liep Diesler een zware knieblessure op, waardoor hij het WK in eigen land moest missen. Hij kwam er op mentaal vlak nooit meer bovenop. “Ik ben niet gemaakt voor de voetbalwereld”, zei Deisler, die er op zijn 27ste de brui aan gaf.

