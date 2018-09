Van een YouTuber, over een cipier tot een man die boten herstelt: dit 'zootje ongeregeld' doet het voor Denemarken TLB en ODBS

05 september 2018

18u39

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 14 Buitenlands Voetbal Op dit moment werkt de Deense nationale ploeg tegen Slovakije ongetwijfeld de vreemdste oefenmatch uit haar geschiedenis af. Door een conflict over de portretrechten, weigeren de internationals te spelen en Christian Eriksen en co worden daarom vervangen door een groep amateur- en zaalvoetballers. Maar waar houden die mannen zich in het dagelijkse leven zoal mee bezig?

DOELMAN:

Christoffer Haagh (31), speelt nog zaalvoetbal op het hoogste niveau in Denemarken. Om brood op te plank te brengen, geeft hij daarnaast ook individuele keeperstrainingen. Voor een sessie van 90 minuten rekent Haagh zo'n 46 euro aan.

Nordiske mestre! Historisk resultat for dansk hold⚽️🏆 #nordiskemestre#futsal#goalkeeper#keeperskills#jbfutsal Een foto die is geplaatst door null (@cphaagh) op 12 aug 2018 om 19:17 CEST

VERDEDIGERS:

Kasper Skraep, 18-jarige student die in zijn vrije tijd voetbalt bij de Deense amateurploeg Tarup-Paarup IF.

Enden på 4 gode og lærerige år i OB. Tid til et nyt kapitel med TPI 2. Div ⚽️ Een foto die is geplaatst door null (@kskraep) op 25 jul 2018 om 19:31 CEST

Christian Bannis (26) is een ploegmaat van Skraep bij Tarup-Paarup IF, dus met de automatismen zou het achterin wel snor moeten zitten. In het dagelijkse leven is Bannis consultant.

Så har jeg også prøvet at ligge nr. 1 i 2.div #goals #bucketlist✅ 😂 Een foto die is geplaatst door null (@chrbannis) op 01 okt 2017 om 22:25 CEST

Christian Bommelund Christensen (29) is timmerman van beroep en Barcelona-fan in hart en nieren. Na zijn uren draagt de Deen het shirt van zaalvoetbalploeg Jaegersborg BK.

MIDDENVELDERS:

Kasper Kempel (24) is overdag bouwvakker en 's avonds middenvelder bij amateurclub Skovshoved. Neemt het in clubverband op tegen Skraep en Bannis.

5-4 sejr, vild kamp! ⚽️ Een foto die is geplaatst door null (@kasperkempel9) op 19 mei 2018 om 23:33 CEST

Simon Vollesen (20) komt het best tot zijn recht als rechtermiddenvelder. De speler van de Deense amateurclub IFS Birkeröd vult zijn dagen nog op de schoolbanken.

Man skal skyde for at score... Godt jeg skød i går 👀 Een foto die is geplaatst door null (@simonvollesen) op 01 okt 2017 om 20:43 CEST

Oskar Høybye (21) zit net als enkele van zijn collega's nog vaak op de schoolbanken. De middenvelder kreeg zijn opleiding bij Lyngby, maar tegenwoordig voetbalt hij bij Vanlöse IF.

Rasmus Johansson (23) is misschien wel de opvallendste pion die in de basis wordt verwacht. Johansson is een YouTuber - hij voert vooral trickshots uit - met 14.765 volgers. De middenvelder speelt veldvoetbal bij Hellerup IK, eveneens een amateurploeg.

Altid fedt at lære noget nyt! 😂💪⚽️ Har du lært noget nyt for nylig? 😊 Een foto die is geplaatst door null (@rasjohansson) op 28 aug 2018 om 14:54 CEST

Kevin Jørgensen (31) vult zijn dagen in de gevangenis. De aanvallende middenvelder is geen gedetineerde, maar wel cipier. Na de dagtaak speelt hij zaalvoetbal bij Jaegersborg Boldklub.

AANVALLERS

Anders Fønss (30), vleugelspeler, herstelt boten als beroep. In zijn vrije tijd is hij eveneens speler van Tarup-Paarup IF.

Rasmus Gaudin (23) speelt net als Oskar Høybye voor Vanlöse IF. Deed hogere studies aan de Copenhagen Business School, maar vond nog geen werk.

Daniel Holm (23) is op zoek naar werk. De spits is een ploegmaat van middenvelder Kempel bij Skovshoved.

Things will improve. Keep faith. Een foto die is geplaatst door null (@dholm52) op 03 sep 2017 om 11:50 CEST

Christian Offenberg (30) is een verkoper. De man die vanavond voor de Deense goals zal moeten zorgen, voetbalde ooit bij Lyngby. Maar op zijn dertigste verzeilde hij bij derdeklasser Boldklubben Avarta.

Otro caso particular es el de Christian Offenberg, goleador de la División 2 (Tercera en la escala de categorías) con 5 goles. Viene de meter un hat-trick en la victoria de su equipo, #Avarta, ante Marienlyst el fin de semana. pic.twitter.com/vZqcvVrt2k Gonza Bobadilla(@ gbobadi) link

De ploeg leefde alvast op aparte manier toe naar de match:

Det danske landshold. Netop ankommet til Bratislava. pic.twitter.com/MDJZxrDQLk Kian Fonoudi(@ Fonoudi6eren) link

Deense voetbalbond betaalt Slovakije schadevergoeding na farce

De Deense voetbalbond zal haar Slovaakse tegenhanger overigens financieel compenseren voor het verlies aan inkomsten tijdens de oefeninterland van vanavond tussen beide landen. Het feit dat de Denen met een B-ploeg afzakken als gevolg van een aanslepend conflict over portretrechten is immers nadelig voor de wedstrijdrecette.

Nadat bekend raakte dat Denemarken met een invallersteam zal aantreden in de vriendschappelijke interland tegen Slovakije, werden de wedstrijdtickets slechts aan één euro verkocht. De wedstrijdrecette bedraagt dus heel wat minder dan wat de komst van een achtstefinalist van het WK normaal zou opleveren. De Slovaakse voetbalschatkist zal daar door de actie van de Deense voetbalbond echter geen verschil in voelen.

Denemarken stuurt het invallersteam - bestaande uit amateurs, acht profs uit de Deense derde klasse en vier zaalvoetballers - om aan een monsterboete van de UEFA te ontsnappen. Naast de vriendschappelijke interland tegen Slovakije staat er immers ook een officiële Nations League-wedstrijd tegen Wales (9 september) op het programma.

Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

Slovakije