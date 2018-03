Van een start in mineur gesproken: Yannick Carrasco gaat in Chinese debuutmatch met 8-0(!) onderuit GVS

03 maart 2018

14u30 514 Buitenlands Voetbal Yannick Carrasco had zich het debuut van zijn Chinees avontuur wellicht anders voorgesteld. De Rode Duivel ging met zijn fonkelnieuwe club Dalian Yifang tijdens de openingsspeeldag van de China Super League met zware 8-0-cijfers onderuit.

Topclub Shanghai SIPG FC, de vicekampioen van vorig jaar, was de boosdoener van dienst. Carrasco speelde diep in de punt bij de Chinese promovendus - niet meteen zijn favoriete positie. Aan de overzijde schitterde wél een gewezen vedette, Oscar - ex-Chelsea - tekende voor een hattrick. Ook Wun Lei scoorde drie keer, Hulk en Lu Wenjun maakten de afstraffing compleet. Naast Carrasco stonden ook de andere twee aanwinsten van Dalian Yifang, de Portugese verdediger José Fonte en de Argentijnse buitenspeler Nicolas Gaitan, in de basis.

Vrijdag startten Axel Witsel en Tianjin Quanjian wel goed aan hun seizoen in de Chinese Super League. Witsel en co wonnen met 0-4 bij Henan Jianye en de middenvelder scoorde zelf de openingstreffer.

In de stand staan Shanghai SIPG en Tianjin Quanjian samen op kop. Ook Guangzhou R&F, dat vrijdag de spectaculaire stadsderby bij kampioen Guangzhou Evergrande (4-5) won, telt drie punten.

