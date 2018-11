Van een ruimtereis tot een privéstrand: Mbappé niet de eerste met krankzinnige eisen bij transfer GVS

08 november 2018

06u30 0 Buitenlands Voetbal Football Leaks bracht gisteren de gekke eisen van Kylian Mbappé tijdens de onderhandelingen met PSG aan het licht. Toch is het Franse wonderkind niet de eerste voetballer die gortige en vreemde clausules in zijn contract wilde.

Ronaldinho: nachtje uit

Dribbelen kon ie als de beste, het onderste uit de kan halen tijdens de contractonderhandelingen klaarblijkelijk ook. Toen de Braziliaan in 2011 AC Milan vaarwel zei om terug te keren naar zijn thuisland, gooide hij bij het bestuur van Flamengo een wel zeer bizarre eis op tafel. Het feestvarken wilde elke twee weken één nacht de vrijgeleide krijgen om de bloemetjes buiten te zetten. Flamengo ging zonder aarzelen akkoord.

Drie jaar later tekende Ronaldinho bij het Mexicaanse Querétaro FC, opnieuw met enkele verwezenlijkingen in de pocket. Zo dwong hij een huis met zwembad, een strandvoetbalveld en vier butlers af.

Gervinho: privéstrand

Bij KSK Beveren stonden geen gekke clausules in zijn contract, maar toen de Ivoriaan elf jaar later naar China trok, strooide hij wél met zotte ideeën. Tijdens de onderhandelingen met Hebei China Fortune eiste de winger een privéstrand, een herenhuis voor zijn familie, een helikopter én vliegtuigtickets wanneer hij dat maar wou om zijn thuisland te bezoeken.

Emmanuel Adebayor: villa met zicht op Corisca

Toen Emmanuel Adebayor dicht stond bij een overgang naar Lyon, had hij ook een papiertje mee met aparte eisen. De Togolees vroeg een villa die uitzicht had over Corsica, een helikopter, een privékok én het rugnummer tien dat op dat moment toebehoorde aan topspeler Alexandre Lacazette. Een flinke misrekening, want de voorzitter van Lyon blies de deal af.

Stefan Schwarz: ruimtereis

In 1999 had de voormalige Zweedse ster Stefan Schwarz een bijzondere claim. Toen hij bij het Engelse Sunderland ging tekenen, wilde de international de zekerheid dat hij op elk moment de club zou kunnen verlaten om een ruimtereis te maken wanneer de technologie daar klaar voor is. De voorzitter van Sunderland ging niet akkoord. “Maar in de toekomst komt dit misschien in onze contracten te staan.”

Hugo Lloris: bonus bij nederlaag

Het is eens wat anders, wat doelman Hugo Lloris tijdens de onderhandelingen met Tottenham vroeg. Bonussen bij winst zijn immers alomtegenwoordig, maar bij een nederlaag zie je ze zelden. Toch krijgt de Fransman een aardig bedrag op de rekening gestort wanneer hij verliest: 4.000 euro. Bij winst ontvangt hij zo’n 9.200 euro. Altijd prijs, dus.

Rolf-Christel Guié-Mien: kooklessen

Nog eentje in de categorie ‘uiterst bizar’. Vóór Rolf-Christel Guié-Mien in 1999 zijn handtekening onder een contract bij Eintracht Frankfurt zette, wilde hij de zekerheid dat zijn vrouw gratis kooklessen kreeg. Zo geschiedde, want de club schreef haar inderdaad in om diverse typische Duitse gerechten te leren maken, waar Guié-Mien dolgelukkig mee was.

Moise Kean: tractor

Had Kean geen voetballer geweest, dan wel landbouwer. De Italiaan stond op het punt zijn contract te verlengen bij Juventus, tot de Oude Dame de wenkbrauwen fronsten bij zijn vreemde eisen. De 18-jarige spits wilde namelijk een tractor én allerhande landbouwmateriaal om zijn eigen groenten te kunnen verbouwen. Juve ging niet akkoord, waardoor het huidige contract tot 2020 van de aanvaller niet werd opengebroken.

Dennis Bergkamp: niet op het vliegtuig

Bergkamp was de grote schrik voor menig verdediger. Maar zelf had de Nederlandse legende ook één grote angst. Hij vertikte het immers om een vliegtuig op te stappen. Hij had zelfs in die mate vliegangst dat hij tijdens de besprekingen met Arsenal in zijn contract liet opnemen dat hij nooit met de ploeg met het vliegtuig wilde reizen. De spits koos voor alternatieve methodes om op zijn bestemming te geraken, zoals de trein.

Guiseppe Reina: huisje in Lego

Guiseppe Reina dacht een slag te slaan, maar dat draaide even verkeerd uit. Toen hij in 1996 tekende bij Arminia Bielefeld, eiste de Duitse Italiaan elk jaar een gloednieuwe woning. Tot zijn grote verbazing ging de club akkoord. De reden? In het contract werd niet vastgelegd hoe groot het huis moest zijn. Groot was dan ook Reina’s verbazing toen hij op 1 januari 1997 een huisje gemaakt uit Lego-blokken kreeg voorgeschoteld.

Ezequiel Lavezzi: geld nog voor aankomst op rekening

Toen Ezequiel Lavezzi in 2016 voor de jackpot in China koos, waren zijn eisen qua uitbetaling lichtelijk overdreven. De Argentijn kreeg officieel een bedrag tussen 8 en 15 miljoen euro, maar in realiteit kreeg de aanvaller 50 miljoen euro voor twee jaar arbeid. Hij nam dan ook serieuze maatregelen om daadwerkelijk die gigantische som te ontvangen: maar liefst de helft van dat bedrag moest al op zijn bankrekening staan enkele dagen voor hij zelfs maar arriveerde op Chinese bodem. Zo geschiedde.