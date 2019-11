Van ‘Doelpunt van de Maand’ in Premier League tot miskoop: zo vergaat het de Belgische recordtransfers VDVJ/SJH

13 november 2019

08u33 0 Voetbal De kassa rinkelde de voorbije zomer bij onze clubs in de Jupiler Pro League. Haast wekelijks een miljoenentransfer. Maar hoe vergaat het deze ‘witte raven’ enkele maanden later? Zo heeft Wesley Moraes na amper 1.020 minuten in de Premier League zijn eerste selectie voor de Braziliaanse nationale ploeg beet. Maar het vergaat hen allemaal niet zo goed. Een overzicht van de duurste vogels.

WESLEY MORAES: van Club Brugge naar Aston Villa voor 25 miljoen

1020 minuten: 4 goals en 1 assist

Nu Braziliaans international. Lees hier in HLN + : “In Brazilië kennen ze Wesley niet”

LEANDRO TROSSARD: van RC Genk naar Brighton voor 20 miljoen

363 minuten: 2 goals en 1 assist

Begon goed met een goal in zijn eerste duel, maar viel dan drie weken uit door een liesblessure. Knokte terug als supersub met een goal en assist tegen Norwich.

ARNAUT DANJUMA: van Club Brugge naar Bournemouth voor 18 miljoen

234 minuten: 0 goals en 0 assists

Voorlopig een belegging zonder rendement. Mede door een vervelende voetblessure. Startte in één competitiematch en wacht op een eerste beslissende actie.

MOUSSA DJENEPO: van Standard naar Southampton voor 15,7 miljoen

309 minuten: 2 goals en 0 assists

Ging bij zijn eerste basisplaats de wereld rond met een weergaloze sologoal tegen Sheffield United - bekroond tot ‘Doelpunt van de Maand’. Viel tot spijt van gans Southampton meteen daarna uit, maar nu opnieuw fit.

RUSLAN MALINOVSKYI: van RC Genk naar Atalanta voor 13 miljoen

680 minuten: 1 goal en 0 assists

Schippert tussen bank en basis. Laat bij vlagen wel zijn onversneden klasse zien, zoals tegen Man City en Cagliari. Verkozen tot ‘Speler van de Maand’ in oktober.

RAZVAN MARIN: van Standard naar Ajax voor 12,5 miljoen

573 minuten: 0 goals en 1 assist

‘Een miskoop’, volgens vele supporters van Ajax. Kreeg aanvankelijk zijn kans, maar verdween na drie duels weer naar de bank. Startte sinds 25 september niet meer in de basis.

MARVELOUS NAKAMBA: van Club Brugge naar Aston Villa voor 12 miljoen

775 minuten: 0 goals en 0 assists

Kwam na een 3 op 12 in de ploeg en startte sindsdien alle 8 volgende duels. Kreeg lof van trainer Smith: “Een prachtpersoon met zoveel enthousiasme dat hij je meteen weet te charmeren.”

VICTOR OSIMHEN: van Charleroi naar Lille voor 12 miljoen

1.413 minuten: 9 goals en 2 assists

Revelatie in Ligue 1. Maakte een blitzstart met vijf treffers in evenveel competitiematchen - een gemiddelde dat jongste weken wat minderde. Staat in de belangstelling van Barça.

TAKEHIRO TOMIYASU: van Sint-Truiden naar Bologna voor 9 miljoen

720 minuten: 4 tegengoals

Stond vanaf de eerste minuut in de basis bij Bologna. Speelde ook zeven duels op rij telkens de hele wedstrijd uit. Staat intussen al bijna een maand aan de kant met een dijblessure.

JOSEPH AIDOO: van RC Genk naar Celta de Vigo voor 8 miljoen

1.071 minuten: 16 tegengoals

Miste eerste duel tegen Real Madrid, kwam daarna 12 keer aan de aftrap. Deed het prima, maar veroorzaakte dit weekend ongelukkig een penalty tegen Barça.

SEBASTIAAN BORNAUW: van Anderlecht naar FC Köln voor 8 miljoen

983 minuten: 23 tegengoals, 1 goal

Had een aanpassingsperiode nodig in de Bundesliga. Een zekerheidje in de basis. Kampeert met Köln wel op de voorlaatste plaats met amper zeven punten.

STEFANO DENSWIL: van Club Brugge naar Bologna voor 6 miljoen

720 minuten: 10 tegengoals

Kon de verwachtingen tot dusver niet waarmaken. Verloor na enkele slappe prestaties zijn basisplek aan Danilo. Zat vijf van de zes laatste wedstrijden op de bank.

IVAN SANTINI: van Anderlecht naar Jiangsu Suning voor 5 miljoen

340 minuten: 2 goals, 0 assists

Zijn motor begint te draaien. Langzaam gebracht in China met vier invalbeurten, maar onmiddellijk trefzeker in twee van zijn drie basisplaatsen de jongste weken.

BIRGER VERSTRAETE: van AA Gent naar FC Köln voor 4 miljoen

496 minuten: 0 goals en 0 assists

Opende het seizoen als titularis, maar stond 1,5 maand aan de kant na een blessure aan de meniscus. Maakte dit weekend zijn wederoptreden met een invalbeurt van 20 minuten.

NANA AMPOMAH: van Waasland-Beveren naar Düsseldorf voor 4 miljoen

199 minuten: 1 goal, 0 assists

Scoorde bij zijn debuut in de beker, maar liep toen een spierscheur op. Balans in de Bundesliga: vier keer op de bank, 2 invalbeurten en snel gewisseld bij enige basisplek.